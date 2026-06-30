भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने बुधवार (1 जुलाई) को इंग्लैंड के खिलाफ श्रृंखला के पहले मैच में वैभव सूर्यवंशी के पदार्पण को लेकर चुप्पी साध ली, लेकिन कहा कि कुछ महीने पहले टी20 विश्व कप जीतने वाले खिलाड़ियों का समर्थन करना जरूरी है। आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे के लिये सूर्यवंशी को टीम में शामिल किये जाने के बाद से उनके पदार्पण की मांग बढ़ती जा रही है। हालांकि, अय्यर ने कहा कि सभी खिलाड़ियों के लिये सुरक्षित माहौल होना जरूरी है।

15 वर्ष के सूर्यवंशी को टीम में शामिल करने के लिये संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा की सलामी जोड़ी को तोड़ना होगा। अय्यर ने पहले टी20 से पूर्व कहा ,’टीम में सभी खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन किया है। ऐसा नहीं है कि एक ही खिलाड़ी अच्छा खेल रहा है। हमें मौके और सुरक्षा दोनों देने होंगे ताकि हर खिलाड़ी में आत्मविश्वास बना रहे। पिछला विश्व कप जीतने वाले खिलाड़ियों को पता है कि टी20 कैसे खेलता जाता है। वे लगातार इस प्रारूप में भारत के स्तंभ रहे हैं और उनका समर्थन करना जरूरी है।’

क्या सूर्यवंशी पदार्पण होगा?

यह पूछने पर कि क्या सूर्यवंशी कल पदार्पण कर सकते हैं, अय्यर ने कहा ,’किसी को नहीं पता कि क्या होने वाला है। हमें भी नहीं पता कि हम क्या करेंगे। यह काफी गोपनीय है। हम टीम में इस पर बात करते हैं। हम सभी को नहीं पता सकते कि क्या संयोजन लेकर उतरेंगे क्योंकि इससे विरोधी टीम को भी पता चल जायेगा। वह युवा खिलाड़ी है और जब भी उसे मौका मिलेगा, वह अच्छा खेलेगा।’

मैं समाचार नहीं देखता और न ही सोशल मीडिया

अय्यर ने इस बात से भी इनकार किया कि सूर्यवंशी के पदार्पण के लिये बाहर से भी मांग आ रही है। उन्होंने कहा ,’मैने ऐसा कुछ नहीं देखा। मुझे सच में नहीं पता। मैं समाचार नहीं देखता और न ही सोशल मीडिया। मैने कुछ नहीं सुना।’ आयरलैंड से श्रृंखला में मिली हार के बारे में उन्होंने कहा ,’यह शर्मनाक नहीं बल्कि दुखद थी क्योंकि हमने सोचा नहीं था कि आयरलैंड इतना अच्छा खेलेगा। उन्होंने हर विभाग में हमें कमतर साबित कर दिया। हम मैदान को भांपने और रणनीति बनाने के मामले में पीछे रह गए। हमने इस श्रृंखला से बहुत कुछ सीखा।’

विराट-रोहित से आगे निकल सकते हैं जोस बटलर

टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बाबर आजम ने 136 पारियों में 4596 रन बनाए हैं। 136 पारियों में 4596 रन बनाए हैं। रोहित शर्मा के नाम 151 पारियों में 4231 रन हैं। विराट कोहली ने 117 पारियों में 4188 रन बनाए हैं। जोस बटलर के नाम 143 पारियों में 4037 रन हैं। पूरी खबर पढ़ें।