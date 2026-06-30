IND vs ENG 1st T20 Match Playing 11: भारत और इंग्लैंड के बीच टी20 सीरीज का पहला मुकाबला 1 जुलाई को चेस्टर-ली-स्ट्रीट के रिवरसाइड ग्राउंड पर खेला जाना है। इस मुकाबले से पहले भारतीय टीम की प्लेइंग 11 को लेकर हर तरफ चर्चा है। चर्चा का सबसे बड़ा मुद्दा है वैभव सूर्यवंशी का डेब्यू। वरुण चक्रवर्ती अगर लौटे तो उनका डेब्यू मुश्किल लग रहा है और सहायक कोच के बयान के बाद ऐसा साफ है कि संजू या अभिषेक को हटाकर वैभव को मौका नहीं मिलेगा।

अगर वैभव को बिना टॉप 3 में से किसी को बाहर किए बिना मौका मिला तो अभिषेक शर्मा को नंबर 3 पर खिसकना होगा। क्योंकि अगर अभिषेक और वैभव ओपनिंग करते हैं तो दोनों बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं। वैभव सूर्यवंशी युवा हैं तो उन्हें सीधे ओपनिंग से मिडिल ऑर्डर में डालना थोड़ा फेयर नहीं है। इसलिए अभिषेक नंबर 3 और वैभव व संजू सैमसन ओपनिंग कर सकते हैं।

कैसे वैभव को मिल सकता मौका?

वैभव को मौका तब ही मिलेगा जब बैटिंग पोजिशन किसी की बदली जाएंगी। अभिषेक-वैभव या संजू-वैभव को ओपनिंग करवाना है तो इसके लिए इशान को नंबर 4 और कप्तान अय्यर को 5 व उपकप्तान तिलक वर्मा को 6 पर जाना पड़ेगा। टॉप 3 में आप वैभव, संजू और अभिषेक के रूप में नया कॉम्बिनेशन ट्राई कर सकते हैं। क्योंकि इशान किशन के पास मध्यक्रम में भी खेलने का अच्छा अनुभव है।

अगर आपका यह टॉप 3 का कॉम्बिनेश चल निकला तो उसके बाद नंबर 4 पर इशान और नंबर 5 पर श्रेयस अय्यर, नंबर 6 पर तिलक वर्मा और नंबर 7 पर शिवम दुबे के रूप में बेहतरीन बैटिंग लाइन अप बन सकता है। मगर फिर आपको अक्षर पटेल को बाहर करके वरुण चक्रवर्ती को लाना होगा। नंबर 8 पर हर्षित राणा के रूप में आपके पास ऑलराउंडर हैं। फिर अर्शदीप सिंह और प्रिंस यादव भी बल्लेबाजी थोड़ी बहुत कर सकते हैं और बल्ला चला सकते हैं।

वैभव को फिर करना पड़ सकता है इंतजार?

अगर वरुण चक्रवर्ती और अक्षर पटेल दोनों खेलते हैं तो वैभव सूर्यवंशी के लिए जगह बनना मुश्किल होगा। इस स्थिति में वैभव सूर्यवंशी का डेब्यू तब ही हो पाएगा, जब अभिषेक, संजू या इशान में से कोई लगातार खराब परफॉर्मेंस देगा। वरना इंग्लैंड की पिच पर स्पिन ऑलराउंडर अक्षर के साथ एक स्पेशलिस्ट स्पिनर को खेलते देख सकते हैं।

पहले टी20 के लिए भारत की संभावित प्लेइंग 11

संजू सैमसन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, इशान किशन, श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती/रवि बिश्नोई, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव।

पहले टी20 के लिए इंग्लैंड की संभावित प्लेइंग 11

फिल साल्ट, जोस बटलर (विकेटकीपर), हैरी ब्रूक (कप्तान), विल जैक्स, जैकब बेथल, सैम करन, रेहान अहमद, आदिल रशीद, जोफ्रा आर्चर, जोश टंग, साकिब महमूद/ल्यूक वुड।

टीम इंडिया का टी20 स्क्वाड

श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), इशान किशन (विकेटकीपर), वैभव सूर्यवंशी, शिवम दुबे, तिलक वर्मा (उप-कप्तान), सूर्यांश शेडगे, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई, प्रसिद्ध कृष्णा, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव।

इंग्लैंड का टी20 स्क्वाड

हैरी ब्रूक (कप्तान), रेहान अहमद, जोफ्रा आर्चर, सोनी बेकर, टॉम बैंटन, जैकब बेथल, जोस बटलर, जेम्स कोल्स, जॉर्डन कॉक्स, सैम करन, लियाम डॉसन, विल जैक्स, साकिब महमूद, आदिल राशिद, फिल साल्ट, जोश टंग, ल्यूक वुड।

हार्दिक नंबर 1, अभिषेक-तिलक भी टॉप 5 में; ENG के खिलाफ T20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले शीर्ष 10 एक्टिव क्रिकेटर

भारत और इंग्लैंड के बीच 1 जुलाई से पांच मैचों की टी20 सीरीज का आगाज होने जा रहा है। इस सीरीज से पहले कुछ रिकॉर्ड भी चर्चा में हैं। ऐसा ही एक रिकॉर्ड है इंग्लैंड के खिलाफ सबसे ज्यादा T20I रन बनाने वाले भारत के 10 एक्टिव क्रिकेटर। इसकी लिस्ट खबर में दी गई है। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर





