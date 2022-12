Dhaka Weather and Pitch Report for India vs Bangladesh 1st ODI: टीम इंडिया का न्यूजीलैंड दौरा (India Tour of New Zealand) बारिश से प्रभावित रहा। 3 मैचों की वनडे और 3 मैचों की टी20 सीरीज (IND vs NZ ODI and T20) सीरीज में केवल दो मैच का नतीजा निकला। अब बांग्लादेश दौरे पर टीम इंडिया (India Tour of Bangladesh) 3 मैचों की वनडे सीरीज खेलने पहुंची है। टीम के साथ-साथ फैंस भी उम्मीद कर रहें होंगे की बारिश विलेन न बने।

भारत और बांग्लादेश के बीच पहला वनडे (IND vs BAN 1st ODI) मीरपुर (Mirpur) के शेर – ए बांग्ला स्टेडियम (Shere Bangla National Stadium) में मैच होगा। यह वही स्टेडियम है, जहां साल 2014 में टीम इंडिया (Team India) 105 रन पर आउट होने के बाद भी 47 रन से जीती थी। स्टुअर्ट बिन्नी (Stuart Binny) ने 4 देकर 6 विकेट ले लिए थे। बारिश से प्रभावित यह मैच 41-41 ओवर का कर दिया गया था। तब सुरेश रैना की कप्तानी में खेल रही टीम इंडिया (Team India) 25.3 ओवर में 105 पर ऑल आउट हो गई। इसके बाद बांग्लादेश की टीम (Bangladesh Team) 17.4 ओवर में 58 रन पर सिमट गई थी। स्टुअर्ट बिन्नी (Stuart Binny) के अलावा मोहित शर्मा (Mohit Sharma) ने 4 विकेट लिए थे।

ढाका में भारत-बांग्लादेश के बीच पहले वनडे के दौरान कैसा रहेगा मौसम? (India vs Bangladesh 1st ODI Weather Report)

ईएसपीएनक्रिकइंफो के अनुसार भारत और बांग्लादेश के बीच पहले वनडे (India vs Bangladesh 1st ODI) के दौरान बारिश की संभावना नहीं है। दर्शकों को पूरा मैच देखने को मिलेगा। ढाका में इस समय मौसम ठंड़ा होगा, ऐसे में ओस बड़ा फैक्टर हो सकता है। टॉस जीतने वाली टीम गेंदबाजी चुनेगी। शेरे बांग्ला स्टेडियम (Shere Bangla Stadium) ने आखिरी बार मई 2021 में एकदिवसीय मैच की मेजबानी की थी।

ढाका में भारत-बांग्लादेश के बीच पहले वनडे की पिच रिपोर्ट (IND vs BAN 1st ODI Pitch Report)

टेस्ट मैच में शेरे बांग्ला स्टेडियम (Shere Bangla Stadium) की पिच स्पिनरों को काफी मदद देती है, लेकिन वनडे में ऐसा नहीं होगा। यहां 113 वनडे में पहले बैटिंग करने वाली टीम को 53 मैच जीती है। पहले गेंदबाजी करने वाली टीम 59 मैच जीती है। पहली पारी का औसत स्कोर 228 और दूसरी पारी का औसत स्कोर 197 है। यहां का सर्वश्रेष्ठ स्कोर 370/4 है। टीम इंडिया ने बांग्लादेशे के खिलाफ 2011 वनडे वर्ल्ड कप में बनाया था। भारत ने यहां सबसे बड़ा स्कोर चेज किया है। पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप 2012 में 330 का लक्ष्य हासिल किया था।