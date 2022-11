IND vs BAN: कौन कहता है मीट खाकर ही बॉडी बनाई जा सकती है, विराट कोहली ने शेयर किया जिम का वीडियो तो फिटनेस एक्सपर्ट ने किया कमेंट

Virat Kohli Gym Training: कोहली ने बांग्लादेश दौरे से पहले ट्रेनिंग शुरू कर दी है। उन्होंने जिम में ट्रेनिंग करते हुए एक वीडियो शेयर किया है।

Virat Kohli Instagram Video: विराट कोहली ने जिम में ट्रेनिंग करते हुए इंस्टाग्राम पर वीडियो पोस्ट किया। (फोटो – इंस्टाग्राम @विराट कोहली)

पढें खेल (Khel News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram