बांग्लादेश के खिलाफ टी20 सीरीज में टीम इंडिया की कमान रोहित शर्मा संभाल रहे हैं। वहीं भारतीय क्रिकेट टीम के नियमित कप्तान विराट कोहली पत्नी अनुष्का शर्मा संग इन दिनों भूटान की खूबसूरत वादियों के नजारे ले रहे हैं। इस बात की जानकारी भी खुद विरुस्का ने अपने सोशल अकाउंट पर तस्वीरें शेयर कर दी हैं। दोनों इंस्टाग्राम पर धड़ल्ले से लगातार एक के बाद एक तस्वीर फैंस के साथ साझा कर रहे हैं। कोहली 5 नवंबर को ही 31 साल के हुए हैं। उन्होंने अपना यह जन्मदिन भूटान में ही मनाया। इसकी तस्वीरें भी उन्होंने और अनुष्का ने फैंस के साथ साझा कीं। कोहली और अनुष्का गुरुवार को भी भूटान में ही थे। इसकी जानकारी फैंस को उनके ओर से जारी तस्वीरों से लगी।

इन तस्वीरों में वे पत्नी का हाथ थामे हुए कुर्सी पर बैठे नजर आ रहे हैं। उनके चारों ओर का वातावरण बेहद खूबसूरत दिखाई दे रहा है। शुद्ध पानी, बर्फीली पहाड़ियां और सुनहरे मैदानी इलाके में बैठे कोहली, अनुष्का संग अपना क्वालिटी टाइम बिता रहे हैं। कोहली यहां अपने बर्थडे से एक दिन पहले ही पहुंचे थे।

वहीं, कोहली ने भी पत्नी के साथ वाली तस्वीर कर एक खूबसूरत लाइन लिखी। इस तस्वीर के कैप्शन में विराट लिखते हैं, ‘जब आपको प्रकृति की सुंदरता के करीब आने का मौका मिलता है, तो विचार समाप्त हो जाते हैं और आप सिर्फ मौजूदा पल के साथ हो जाते हैं। ईश्वरीय ऊर्जा के साथ विलीन हो जाते हैं। आभार!

When you get a chance to come close to the beauty of nature, thoughts cease and you become one with the moment and merge with the divine energy. So grateful pic.twitter.com/D9x6gzDFfj

कोहली के बर्थडे की तस्वीरें अनुष्का ने भी अपने इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट से पोस्ट की थीं। अनुष्का ने कोहली के बर्थडे पर एक तस्वीर शेयर करते हुए बेहद ही प्यारा कैप्शन लिखा था। उन्होंने लिखा, ”यह मेरे ऊपर आशीर्वाद है। मेरा दोस्त, मेरा विश्वासपात्र, मेरा एक सच्चा प्यार। मुझे विश्वास है कि आप हमेशा अपने रास्ते में आगे बढ़ते रहेंगे। आपकी करुणा ही आपको एक अच्छा लीडर बनाती है और मैं प्रार्थना करती हूं कि आपके पास यह चीज हमेशा रहे। हैप्पी बर्थडे माय लव।”

This one is my blessing. My friend, My confidante, My one true love.

I hope you find the light guiding your path always and may you choose to do the right thing every time. pic.twitter.com/O91mw2kMHY

— Anushka Sharma (@AnushkaSharma) November 5, 2019