IND vs BAN: विराट कोहली ने खत्म किया 40 महीनों का सूखा, 72वां अंतरराष्ट्रीय शतक जड़कर तोड़ा रिकी पोंटिंग का रिकॉर्ड

Virat Kohli 72th International Century: विराट कोहली एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों में सबसे ज्यादा शतक लगाने के मामले में पहले से ही दूसरे नंबर पर हैं। सचिन तेंदुलकर इस मामले में भी पहले नंबर पर हैं।

Virat Kohli 100: विराट कोहली ने 44 एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय शतक लगाने के लिए सबसे कम 256 पारियां खेलीं। (सोर्स- ट्विटर)

