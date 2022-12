IND vs BAN, 1st Test: श्रेयस अय्यर ने सूर्यकुमार यादव को पछाड़ा, MS Dhoni और वीरेंद्र सहवाग के क्लब में शामिल हुए ऋषभ पंत

India vs Bangladesh, 1st Test Match: ऋषभ पंत ने 32वें टेस्ट की 54वीं पारी में 50 छक्के पूरे किए। रोहित शर्मा ने (Rohit Sharma) यह उपलब्धि अपनी 51वीं टेस्ट पारी में हासिल की थी।

श्रेयस अय्यर और ऋषभ पंत।

पढें खेल (Khel News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram