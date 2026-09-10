महिला एशिया कप 2026 के पहले सेमीफाइनल में गुरुवार (10 सितंबर) भारत ने बांग्लादेश को 150 रनों का लक्ष्य दिया। दुबई में भारतीय बल्लेबाजी जूझती दिखी। इस बीच ओपनर शैफाली वर्मा ने अर्धशतक लगाया और बड़े स्कोर तक पहुंचने में मदद की। शैफाली ने टूर्नामेंट का दूसरा और अपने करियर का 20वां अर्धशतक ठोककर कप्तान हरमनप्रीत कौर को पीछे छोड़ दिया।

शैफाली महिला टी20 इंटरनेशनल में भारत के लिए दूसरी सबसे ज्यादा 50+ स्कोर करने वालीं खिलाड़ी बन गईं। उनकी साथी ओपनर स्मृति मंधाना ने सबसे ज्यादा 175 मैच की 169 पारियों में 35 अर्धशतक लगाए हैं। उन्होंने 2 शतक लगाए हैं। उन्होंने कुल 37 बार 50 से ज्यादा का स्कोर किया है। शैफाली वर्मा ने 115 मैच की 114 पारी में 20 अर्धशतक लगाए हैं। उन्होंने 20 बार 50 से ज्यादा का स्कोर किया है।

जेमिमा रोड्रिग्स भी लिस्ट में शामिल

हरमनप्रीत कौर ने 206 मैच की 185 पारियों में 18 अर्धशतक और 1 शतक लगाए हैं। उन्होंने 19 बार 50 से ज्यादा का स्कोर किया है। पूर्व कप्तान मिलाती राज ने 89 मैच की 84 पारियों में 17 अर्धशतक लगाए। उन्होंने 17 बार ही 50 से ज्यादा का स्कोर किया। जेमिमा रोड्रिग्स ने 131 मैच की 118 पारी में 17 अर्धशतक लगाए हैं। 17 बार ही उन्होंने 50 से ज्यादा का स्कोर किया है।

भारत के लिए सबसे ज्यादा 50 स्कोर

खिलाड़ीसमयमैचपारीनॉटआउटरनसर्वोच्च स्कोरऔसतगेंदस्ट्राइक रेटशतकअर्धशतक50+0
स्मृति मंधाना2013-2026175*16915469212430.463715126.29235376
शैफाली वर्मा2019-2026115*114630698128.412226137.87020207
हरमनप्रीत कौर2009-2026206*18544427310330.33855+110.5118196
मिताली राज2006-2019898421236497*37.522426+96.33017175
जेमिमा रोड्रिग्स2018-20261311182228247629.412373119016166

नहीं टलेगा भारत-अफगानिस्तान पहला T20 इंटरनेशनल

भारत-अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की टी20 सीरीज का पहला मैच 13 सितंबर को होना है। इसी दौरान दिल्ली में ही 12-13 सितंबर ब्रिक्स सम्मेलन आयोजित होना है। इसके मद्देनजर सुरक्षा कारणों से मैच को एक दिन के लिए आगे बढ़ाए जाने की खबर थी, जिसका डीडीसीए ने खंडन किया है। पूरी खबर पढ़ें