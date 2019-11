भारत और बांग्लादेश के बीच पहले डे-नाइट टेस्ट की घड़ी करीब आ रही है। 22 नवंबर से कोलकाता के ईडन गार्डंस में पिंक बॉल (गुलाबी गेंद) से खेले जाने वाले इस मुकाबले के लिए दोनों टीमें कड़ा अभ्यास कर रही हैं। चूंकि दोनों ही टीमें पहली बार डे-नाइट टेस्ट खेलेंगी। ऐसे में कोई भी अपनी तरफ से किसी भी प्रकार की कमी नहीं रखना चाहता है। भारत ने बांग्लादेश को पहले टेस्ट में बुरी तरह मात दी थी। टीम इंडिया ने 5 दिन के इस मुकाबले को 3 दिन में ही खत्म कर पारी और 130 रन से जीत लिया था। अब दूसरे टेस्ट में भी वह कुछ ऐसा ही करने के इरादे के साथ मैदान पर उतरेगी। हालांकि, करारी हार के बावजूद बांग्लादेश का आत्मबल कम नहीं हुआ है।

उसके खिलाड़ी दूसरे टेस्ट में जीत हासिल करने के लिए कड़ी चुनौती देने का दम भर रहे हैं। इसी क्रम में उसके स्टार ऑलराउंडर मेहदी हसन मिराज ने कहा कि उनकी टीम गुलाबी गेंद से ज्यादा से ज्यादा अभ्यास कर रही है। उनके मुताबिक, बांग्लादेश के तेज गेंदबाज भारत के खिलाफ डे-नाइट (दिन-रात्रि) टेस्ट मैच की तैयारी के तहत ओस की स्थिति के अनुकूल बनाने के लिए गेंद को पानी में डुबो कर अभ्यास कर रहे हैं।

मेहदी ने कहा कि उनकी टीम गुलाबी गेंद से ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करना चाहती है। मेहदी ने इंदौर में संवाददाताओं को बताया कि उनकी टीम कोलकाता में अपने पहले पिंक बॉल टेस्ट के लिए तैयार है। वे होलकर स्टेडियम में धुंधलका क्षेत्र और फ्लड लाइट की रोशनी में अभ्यास कर रहे हैं, ताकि जब ईडन गार्डंस पर उतरें तो खुद को वहां की परिस्थितियों के ज्यादा से ज्यादा अनुकूल पाएं।

Snaps from Bangladesh team today’s practice session.

