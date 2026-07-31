जाम्बिया में खेली जा रही एशियन लीजेंड्स लीग 2026 के अपने पहले मुकाबले में इंडिया रॉयल्स की टीम ने बांग्लादेश टाइगर्स को मात दी है। इस मुकाबले में भारत के लिए नमन ओझा ने कप्तानी की। शिखर धवन, सुरेश रैना, अंबाती रायडू, हरभजन सिंह जैसे दिग्गज खिलाड़ी इस मुकाबले में नहीं उतरे थे। अब रविवार को भारत का अगला मैच पाकिस्तान पैंथर्स की टीम से होगा। उस मुकाबले में कांटे की भिड़ंत हो सकती है।

इस मैच की बात करें तो भारतीय टीम के कप्तान नमन ओझा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी थी। वह कुछ खास नहीं कर पाए थे और पारी की शुरुआत करते हुए 8 गेंद पर सिर्फ 1 रन बना सके। उनके बाद अभिषेक जलोटा 26 और असद पठान ने 22 रन की पारी खेली। अंत में सरुल कनवर ने नाबाद रहते हुए 40 रन की पारी खेली। भारतीय टीम ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 135 रन बनाए।

इसके बाद भारतीय गेंदबाजों का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। भारत के लिए शादाब जकाती सबसे सफल गेंदबाज रहे। उन्होंने 4 ओवर में 25 रन देकर तीन विकेट लिए और प्लेयर ऑफ द मैच बने। उनके अलावा अनुरीत सिंह ने किफायती गेंदबाजी के साथ-साथ दो विकेट भी झटके। उन्होंने 4 ओवर में सिर्फ 12 रन ही दिए। अभिषेक जलोटा भी किफायती रहे। अभिषेक ने 3 ओवर में 11 रन देकर 1 विकेट झटका।

इसी के साथ भारत ने बांग्लादेश को 136 रन के लक्ष्य तक नहीं पहुंचने दिया। भारत के लक्ष्य के सामने बांग्लादेश टाइगर्स की टीम 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 116 रन ही बना सकी। भारत ने यह मुकाबला 19 रन से अपने नाम कर लिया। अब भारतीय टीम रविवार को पाकिस्तान का सामना करेगी। वहां कई दिग्गज दोनों टीमों की तरफ से नजर आ सकते हैं।

पाकिस्तान अंकतालिका में आखिरी पायदान पर

इस जीत के साथ इंडिया रॉयल्स की टीम अंकतालिका में दूसरे स्थान पर आ गई है। एशियन स्टार्स ने भी अपना पहला मैच जीता था और पाकिस्तान पैंथर्स को हराया था। वह टॉप पर है। श्रीलंका लायंस ने पहले मैच में अफगानिस्तान पठान्स को हराते हुए शुरुआत की थी और उन्होंने तीसरे स्थान पर जगह बना रखी है। पाकिस्तान इस वक्त अंकतालिका में आखिरी पायदान पर है।

सभी टीमों के 1-1 मैच के बाद एशियन लीजेंड्स लीग की अंकतालिका

रैंक टीम मैच जीत हार बेनतीजा अंक नेट रन रेट 1 एशियन स्टार्स 1 1 0 0 2 +4.250 2 इंडिया रॉयल्स 1 1 0 0 2 +0.950 3 श्रीलंका लायंस 1 1 0 0 2 +0.750 4 अफगानिस्तान पठान्स 1 0 1 0 0 -0.750 5 बांग्लादेश टाइगर्स 1 0 1 0 0 -0.950 6 पाकिस्तान पैंथर्स 1 0 1 0 0 -4.250

एशियन लीजेंड्स लीग में भारत-पाकिस्तान का महामुकाबला, धवन, रैना, पठान समेत कई दिग्गज होंगे एक्शन में

एशियन लीजेंड्स लीग 2026 का आगाज हो गया है। इसमें भारत और पाकिस्तान की लीजेंड्स टीमों के सहित कुल 6 टीमें हिस्सा ले रही हैं। इंडिया रॉयल्स और पाकिस्तान पैंथर्स के बीच मुकाबला रोचक होने वाला है। इसमें पुराने दिग्गज दोनों टीमों से नजर आएंगे। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर

Royals rule the night! 🦁🔥



Indian Royals 135/7 beat Bangladesh Tigers 116/6 by 19 runs in Asian Legends League Season 2 pic.twitter.com/gmBRVDsEqt — Asian Legends League (@allt20official) July 31, 2026







