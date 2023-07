IND vs BAN: अंपायर पर अंगुली उठाना हरमनप्रीत कौर को पड़ा भारी, ICC ने जुर्माने के साथ दी यह सजा

भारतीय कप्तान बांग्लादेश के खिलाफ आखिरी वनडे के दौरान अंपायर के फैसले पर काफी नाराज हो गई थी। उन्होंने मैदान पर अपनी नाराजगी भी जाहिर की थी।

हरमनप्रीत कौर ने आउट होने के बाद स्टंप में बल्ला मार दिया। (Screengrab)

भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर पर आईसीसी बड़ा जुर्माना लगाने वाली है। हरमनप्रीत ने शनिवार को बांग्लादेश के खिलाफ अंपायर के फैसले पर अंगुली उठाई थी और मैदान पर ही नाराजगी जाहिर की थी। उन्हें ऐसा करना भारी पड़ने वाला है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हरमनप्रीत कौर को अपने इस फैसले का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आईसीसी न सिर्फ हरमनप्रीत कौर पर जुर्माना लगाएगी बल्कि डीमेपिट पॉइंट भी देगी। हरमनप्रीत कौर शनिवार को बांग्लादेशी गेंदबाज तनवीर अहमद की गेंद पर एलबीडब्ल्यू हो गई थीं। उनका मानना था कि अंपायर ने गलत फैसला किया। जब अंपायर ने फैसला नहीं बदला तो गुस्से में हमरनप्रीत कौर ने अपना बल्ला स्टंप्स से मारा। इसके लिए उनकी मैच फीस का 50 प्रतिशत जुर्माना लगा है। हरमनप्रीत कौर यहीं नहीं रुकी उन्होंने पोस्ट मैच प्रेसेंटेशन में भी अंपायर्स को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की। हरमनप्रीत ने मैच के बाद प्रसारकों से कहा, ‘‘इस श्रृंखला से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। क्रिकेट के अलावा जिस तरह की अंपायरिंग हुई, उससे मैं आश्चर्यचकित हूं। मुझे लगता है बांग्लादेश के अगले दौरे पर हमें इस(खराब अंपायरिंग के) तरह की चीजों के लिए तैयार होकर आना पड़ेगा।’’ इसके लिए उनपर 25 प्रतिशत जुर्माना लगा है।

