IND vs BAN Day Night Test: कोलकाता के ईडन गार्डन में भारत और बांग्लादेश के बीच मुकाबला खेला जा रहा है। 106 रनों पर बांग्लादेश की टीम ऑलआउट हो चुकी और अब टीम इंडिया बैटिंग कर रही है। पिंक बॉल टेस्ट के दौरान बांग्लादेश के खिलाड़ी नईम हसन और लिटन दास के सिर में चोट लगी। इस मैच के दौरान कोहली की दरियादिली (Sprite of Cricket) को पूरी दुनिया ने देखा। जी हां, जैसे ही उन्हें मालूम चला कि विरोधी टीम के खिलाड़ी को चोट लगी है तो उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे अपने फिजियो नितिन पटेल को बुलाया।मैच में बांग्लादेशी क्रिकेटर लिटिन दास और नईम हसन को मोहम्मद शमी की तेज गेंद से चोटिल हो गए और उन्हें काफी देर तक फिजियो की मदद लेनी पड़ी। नईम की चोट ज्यादा गंभीर थी इसलिए उन्होंने तुरंत मैदान छोड़ दिया जबकि नईम फिजियो की जांच के बाद बैटिंग करते रहे।

दरअसल, बांग्लादेश के फिजियो को आने में देरी हुई तो कोहली ने अपनी टीम के फिजियो को बुलाने को कहा। कैप्टन के कहने पर तुरंत नितिन मैदान पर पहुंचे और बांग्लादेश के खिलाड़ी की जांच की। ऐसा कर कोहली ने बांग्लादेश के क्रिकेट फैंस के दिलों में भी अपने लिए जगह बना ली। हाल ही में भारतीय कप्तान विराट कोहली को पीपुल फोर द एथिकल ट्रीटमेंट आफ एनिमल्स (पेटा) ने वर्ष 2019 की शख्सियत चुना गया है।

In the end, it’s all about the #SpiritOfCricket.#TeamIndia physio, Mr. Nitin Patel attends to Nayeem after he gets hit on the helmet.#PinkBallTest pic.twitter.com/pFXsUfXAUY

— BCCI (@BCCI) November 22, 2019