Ind vs Ban, Day-Night Test Match: कोलकाता के ईडन गार्डंस स्टेडियम पर खेले गए डे-नाइट टेस्ट मैच को जीतकर एक ऐसी उपलब्धि अपने नाम की है, जिसे आज तक दुनिया की कोई दूसरी टीम हासिल नहीं कर पाई थी। भारत पारी के अंतर से लगातार 4 टेस्ट मैच जीतने वाली दुनिया की पहली टीम बन गई है। टेस्‍ट क्रिकेट के 142 साल के इतिहास में आज तक कोई टीम ऐसा नहीं कर पाई है। यही नहीं टीम इंडिया ने और भी कई रिकॉर्ड अपने नाम किए है।

भारत की यह लगातार 7वीं टेस्ट जीत है। उसकी यह लगातार चौथी पारी से जीत है। उसने घरेलू मैदान पर लगातार 12वीं टेस्ट सीरीज अपने नाम की है। वह अगस्त 2019 से अब तक लगातार 7 टेस्ट मैच जीत चुका है। यह उसका अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। इससे पहले उसने फरवरी 2013 से नवंबर 2013 के बीच लगातार 6 टेस्ट मैच जीते थे, जो अब से पहले तक टीम इंडिया सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था। टीम इंडिया ने नवंबर 2016 से फरवरी 2017 के दौरान भी लगातार 5 टेस्ट मैच के नतीजे अपने पक्ष में करने में सफलता पाई थी।

पिछले 4 टेस्ट मैचों में भारत का प्रदर्शन

इस मैच में भारत के तेज गेंदबाजों ने 19 विकेट लिए। घरेलू मैदान पर किसी टेस्ट मैच में भारतीय तेज गेंदबाजों का यह सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। इससे पहले 2017/18 में भारत के तेज गेंदबाजों ने कोलकाता के इसी मैदान पर श्रीलंका के खिलाफ 17 विकेट झटके थे। 1933/34 में टीम इंडिया के तेज गेंदबाजों ने चेन्नई के मैदान पर इंग्लैंड के खिलाफ 16 विकेट चटकाए थे। 1979/80 में दिल्ली के तत्कालीन फिरोजशाह कोटला मैदान पर भारत की पेस बैटरी ने पाकिस्तान के 16 बल्लेबाजों को पवेलियन की राह दिखाई थी।

India become the first team to register four consecutive Test wins by an innings margin. pic.twitter.com/RPOflnIDMV

— ICC (@ICC) November 24, 2019