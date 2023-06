WTC Final: शुभमन गिल को कैच आउट देने को लेकर विवाद; Cheat, Cheat, Cheat के शोर से गूंजा ओवल

शुभमन गिल के कैच के दौरान कैमरे के कुछ एंगल से लग रहा था कि गेंद घास को छू गई है, लेकिन थर्ड अंपायर ने उन्हें आउट दे दिया। थर्ड अंपायर रिचर्ड केटलब्रॉ हैं

WTC Final 2023 Ind vs Aus : शुभमन गिल का कैच पकड़ते हुए कैमरन ग्रीन (सोर्स- ट्विटर)

वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल 2023 (WTC Final 2023) के चौथे दिन टीम इंडिया की दूसरी पारी शुभमन गिल को कैच आउट देने को वेकर विवाद हो गया। इसके बाद ओवल स्टेडियम चीट, चीट, चीट के शोर गूंज गया। शुभमन गिल का विवादित कैच लपकने वाले कैमरन ग्रीन और आस्ट्रेलियाई टीम के खिलाफ भारतीय समर्थकों ने जमकर हूटिंग की। टीम इंडिया को जीत के लिए 444 रनों का टारगेट मिला है। चौथे दिन चाय से ठीक पहले स्कॉट बोलैंड की गेंद पर शुभमन गिल के शॉट पर गेंद गली में पहुंची, जहां ग्रीन ने डाइव लगाकर कैच लपका, लेकिन गेंद लगभग जमीन को छू रही थी। गिल ने 18 रन बनाए और रोहित शर्मा के साथ 41 रन की साझेदारी में अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे। चाय के समय भारतीय कप्तान रोहित मैदानी अंपायरों से बात करते हुए पवेलियन लौटे। थर्ड अंपायर रिचर्ड केटलब्रॉ कैमरन ग्रीन ने दूसरी बार ऐसा कैच लपका है। पहली पारी में अजिंक्य रहाणे का कैच भी उन्होंने लपका था। शुभमन गिल के कैच के दौरान कैमरे के कुछ एंगल से लग रहा था कि गेंद घास को छू गई है, लेकिन थर्ड अंपायर ने उन्हें आउट दे दिया। बता दें कि थर्ड अंपायर रिचर्ड केटलब्रॉ हैं, जिनके अंपायर रहने पर टीम इंडिया आईसीसी नॉकआउट मैच नहीं जीती। Also Read WTC Final: इंग्लैंड में भारत के साथ हुई बेईमानी? शुभमन गिल को कैच आउट दिए जाने पर हुआ विवाद ग्रीन जब गेंदबाजी के लिए आए तब शोर और तेज हो गया शुभमन गिल के कैच के बाद ओवल स्टेडियम में ‘चीट, चीट, चीट’ का शोर गूंज उठा और ग्रीन जब गेंदबाजी के लिए आए तब यह और तेज हो गया । भारत के पूर्व स्पिनर और इस मैच में कमेंटेटर हरभजन सिंह ने पीटीआई से कहा ,‘ रिप्ले से कोई नतीजा नहीं निकला था । उन्हें उनकी ऊंगलियों पर जूम करना चाहिये था। भारत को यह विकेट महंगा पड़ सकता है।’’ गिल और रोहित के बीच साझेदारी खतरनाक दिख रही थी। दोनों जब क्रीज पर थे तब काफी आराम से रन आ रहे थे।

