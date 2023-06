WTC Final: जब मोहम्मद सिराज ने कंगारुओं को ‘ड्रेसिंग रूम’ से बुलवाया वापस, जानिए क्या है माजरा

मोहम्मद सिराज को मैदानी अंपायर ने एलबीडब्ल्यू दे दिया था। सिराज ने रिव्यू ले लिया। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने थर्ड अंपायर का फैसला का इंतजार नहीं किया और ड्रेसिंग रूम की ओर चल दिए। उन्हें विश्वास था कि रिव्यू उनके पक्ष में जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं।

ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ियों को मौदान से बाहर जाने के बाद लौटना पड़ा।(Twitter/Screengrab)

वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल (WTC Final 2023) में शुक्रवार को भारतीय पारी के अंत में एक अजीबो-गरीब वाक्या देखने को मिला। मोहम्मद सिराज की वजह से कंगारुओं को ड्रेसिंग रूम लौटे वक्त आधे रास्ते से मैदान पर वापस आना पड़ा। टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी में 469 रन के जवाब में 296 रन ही बना पाई। वह तीसरे दिन लंच के बाद पवेलियन लौट गई। यह घटना भारतीय पारी के 68वें ओवर की है, जब सिराज को मैदानी अंपायर ने एलबीडब्ल्यू दे दिया था। सिराज ने रिव्यू ले लिया। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने थर्ड अंपायर का फैसला का इंतजार नहीं किया और ड्रेसिंग रूम की ओर चल दिए। उन्हें विश्वास था कि रिव्यू उनके पक्ष में जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अजिंक्य रहाणे और शार्दुल ठाकुर की बेहतरीन पारी रिप्ले देखने पर पता चला कि गेंद ने सिराज के पैड पर लगने से पहले बल्ले का किनारा लिया था, जिसके कारण अंपायर को अपना फैसला वापस लेना पड़ा। ओवल में हूटिंग शुरू हो गई और ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों को वापस मैदान पर लौटना पड़ा। कुछ ही देर बाद भारत अपनी पहली पारी में 296 रन पर ऑल आउट हो गया, जिससे ऑस्ट्रेलिया को डब्ल्यूटीसी फाइनल के तीसरे दिन 173 रनों की विशाल बढ़त मिली। भारत के लिए 18 महीने बाद टीम में वापसी करने वाले अजिंक्य रहाणे ने 129 गेंदों में 89 रनों की शानदार पारी खेली, जबकि शार्दुल ठाकुर ने 109 गेंदों में 51 रनों की बहुमूल्य पारी खेली। Also Read IND vs AUS: मोहम्मद कैफ ने ऑस्ट्रेलिया को बताया डरपोक, इंस्टाग्राम लाइव पर कहा – टीम इंडिया कमबैक करना जानती है रहाणे और ठाकुर ने सातवें विकेट के लिए 109 रन जोड़ा वहीं रविंद्र जडेजा ने 51 गेंदों में 48 रनों की पारी खेली। ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 469 रनों पर आउट होने के बाद टीम इंडिया को 5 विकेट 151 रन गिरकार बैकफुट पर धकेल दिया था। तीसरे दिन भारत ने केएस भरत का विकेट जल्दी खो दिया, लेकिन रहाणे और ठाकुर ने सातवें विकेट के लिए 109 रन जोड़कर अपनी टीम को द ओवल में फॉलोऑन से बचने में मदद की। हालांकि, लंच ब्रेक के बाद भारत ने बाकी बचे विकेट जल्दी गंवा दिए।

