WTC Final: 327 रन लुटाने वाले भारतीय गेंदबाजों पर क्या बोले बॉलिंग कोच? अश्विन को ड्रॉप करने व उमेश की फिटनेस पर भी दिया बयान

डब्ल्यूटीसी फाइनल के पहले दिन के खेल के बाद टीम इंडिया के गेंदबाजी कोच पारस महाम्ब्रे ने प्रेस क्रॉन्फ्रेंस में गेंदबाजों के लचर प्रदर्शन, अश्विन को बाहर रखने और उमेश यादव की फिटनेस समेत अन्य सवालों पर जवाब दिए।

स्टीव स्मिथ और ट्रेविस हेड ने भारतीय गेंदबाजों को जमकर बेअसर साबित किया। (फोटो – ट्विटर)

वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल 2023 (WTC Final 2023) के पहले दिन ऑस्ट्रेलिया ने टीम इंडिया पर शिकंजा कस लिया। लंदन के द ओवल स्टेडियम में ट्रेविस हेड और स्टीव स्मिथ ने बेहतरीन बल्लेबाजी की। दोनों ही बल्लेबाजों के बीच 251 रन की साझेदारी हो गई है। हेड 146 और स्मिथ 95 रन बनाकर क्रीज पर हैं। ऑस्ट्रेलिया ने पहले दिन 3 विकेट पर 327 रन बना लिए। टीम इंडिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। रविचंद्रन अश्विन को प्लेइंग 11 से बाहर रखा गया। किसी भी भारतीय गेंदबाज की इकॉनमी 3.50 से कम की नहीं रही। पहले दिन के खेल के बाद टीम इंडिया के गेंदबाजी कोच पारस महाम्ब्रे ने प्रेस क्रॉन्फ्रेंस में गेंदबाजों के लचर प्रदर्शन, अश्विन को बाहर रखने और उमेश यादव की फिटनेस समेत अन्य सवालों पर जवाब दिए। पारस महाम्ब्रे ने अश्विन को न खिलाने पर कहा, ” उनके जैसे चैंपियन गेंदबाज को बाहर रखना हमेशा काफी मुश्किल फैसला होता है। सुबह के हालात को देखते हुए हमने सोचा कि एक अतिरिक्त तेज गेंदबाज फायदेमंद होगा। अतीत में भी इससे हमें फायदा मिला है। तेज गेंदबाजों ने यहां हमारे लिए अच्छा प्रदर्शन किया है। आप पीछे मुड़कर देख सकते हैं और कह सकते हैं कि अतिरिक्त स्पिनर फायदेमंद होता, लेकिन हमने परिस्थितियों को देखते हुए फैसला किया।” टीम इंडिया के लिए दूसरे दिन का पहला सत्र काफी महत्वपूर्ण पारस महाम्ब्रे ने कहा कि टीम इंडिया के लिए दूसरे दिन का पहला सत्र काफी महत्वपूर्ण होगा। उन्होंने कहा, ” दूसरी नई गेंद ने हरकत की। सुबह का सत्र अहम रहेगा। पिछले दो सत्रों में विकेट हमारी उम्मीदों से बेहतर खेली।” उमेश यादव ने पहले दिन सिर्फ 14 ओवर गेंदबाजी की। पारस ने कहा कि उनकी फिटनेस को लेकर चिंता की बात नहीं है। Also Read IND vs AUS: ट्रेविस हेड ने ओवल में रचा इतिहास, सिर्फ 106 गेंद पर ठोक दिया शतक भारतीय गेंदबाजों को अनुशासन दिखाना चाहिए था पारस महाम्ब्रे का मानना है कि भारतीय गेंदबाजों को अनुशासन दिखाना चाहिए था। उन्होंने कहा, “हम और अधिक अनुशासित हो सकते थे। 12-13 ओवर के बाद हमारे अंदर अनुशासन की कमी थी। मुझे लगा कि हमने बहुत ज्यादा रन लुटाए।” महाम्ब्रे ने यह भी कहा कि भारतीय गेंदबाजों को पहले ही शॉर्ट बॉल की रणनीति अपनानी चाहिए थी। हेड शॉर्ट बॉल पर काफी असहज दिखे, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने जब यह रणनीति अपनाई तबतक वह शतक के करीब थे।

