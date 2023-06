WTC Final: अजिंक्य रहाणे ने सौरव गांगुली को बताया टीम इंडिया कितने का टारगेट करना चाहती है चेज

अजिंक्य रहाणे ने पहले रविंद्र जडेजा के साथ 71 रनों की साझेदारी की फिर उन्होंने शार्दुल ठाकुर के साथ 109 रन की बेहतरीन साझेदारी की। रहाणे का इस पारी के बाद मनोबल काफी ऊंचा है।

वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल 2023 (WTC Final 2023) में ऑस्ट्रेलिया का दबदबा कायम है। तीन दिन के खेल के बाद ऑस्ट्रेलिया के पास दूसरी पारी में 296 रन की बढ़त है। टीम इंंडिया तीसरे दिन पहली पारी में 296 रन पर ऑल आउट हो गई। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने दिन का खेल खत्म होने तक 4 विकेट पर 123 रन बना लिए। टीम इंडिया इस मैच में अभी तक बनी हुई है तो इसका श्रेय 18 साल बाद वापसी कर रहे अजिंक्य रहाणे को जाता है। उन्होंने 89 रन की बेहतरीन पारी खेली। अजिंक्य रहाणे ने पहले रविंद्र जडेजा के साथ 71 रनों की साझेदारी की फिर उन्होंने शार्दुल ठाकुर के साथ 109 रन की बेहतरीन साझेदारी की। रहाणे का इस पारी के बाद मनोबल काफी ऊंचा है। तीसरे दिन का खेल समाप्त होने के बाद टीम इंडिया के पूर्व कप्तान और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के पूर्व अध्यक्ष सौरव गांगुली ने उनसे सवाल किया कि टीम इंडिया कितने का टारगेट चेज करने के बारे में सोच रही। इसपर रहाणे ने कहा कि जितना ऑस्ट्रेलिया बना दे। कितना चेज कर पाएंगे स्टार स्पोर्ट्स पर तीसरे दिन के खेल के बाद इंटरव्यू में रहाणे से सौरव गांगुली ने सवाल किया कितना चेज कर पाएंगे। इसपर उन्होंने जवाब दिया, “जितना ऑस्ट्रेलियन हमारे सामने रखे।” दादा के साथ मौजूद हरभजन सिंह ने कहा, “ये हुई न बात।” उन्होंने शुरुआत में कहा, “देखिए अच्छी वापसी की है हमने। ऑस्ट्रेलिया जरूर इस समय आगे है हमसे, लेकिन टेस्ट मैच में हमने देखा है कि अगर आपका दिन अच्छा जाता है, सेशन अच्छा जाता है तो वापसी कर सकते हैं।” गेम अभी भी खत्म नहीं हुआ रहाणे ने आगे कहा, ” गेम अभी भी खत्म नहीं हुआ है। जब आप पीछे होते हो तो हमेशा आपके लिए चैलेज होता है कि आप कितना मोटिवेटेड हो, टीम के लिए अच्छा करने के लिए कितना इंसपायर्ड हो। आप पूरा टेस्ट मैच या पूरा सेशन डॉमिनेट करते हो तो आसान होता है। हमारे हर्डल में बात हुई कि हम जरूर गेम में पीछे हैं, लेकिन एक अच्छा पार्टनरशिप या एक अच्छी इनिंग गेम को चेंज कर सकती है। हमने देखा है पहले भी कि अगर आप पीछे भी हो वापसी कर सकते हो।” Also Read WTC Final: जब मोहम्मद सिराज ने कंगारुओं को ‘ड्रेसिंग रूम’ से बुलवाया वापस, जानिए क्या है माजरा सौरव गांगुली का सवाल सौरव गांगुली ने उनसे सवाल करते हुए कहा, ” इस तरह की स्थिति में आप ऑस्ट्रेलिया में भी थे, जब आखिरी टेस्ट आपने ब्रिस्बेन में जीता और वहां पर आप कप्तान भी थे। आपको 350 रन बनाने थे आखिरी दिन। आपने बनाके वह टेस्ट सीरीज जीता। आपक एक सीनियर खिलाड़ी होके ऐसी स्थिति आती है तो टीम के साथियों से कहा कहते हैं?” Also Read IND vs AUS: मोहम्मद कैफ ने ऑस्ट्रेलिया को बताया डरपोक, इंस्टाग्राम लाइव पर कहा – टीम इंडिया कमबैक करना जानती है अजिंक्य रहाणे का जवाब इसक जवाब देते हुए रहाणे ने कहा, ” ऐसी स्थिति में जरूरी होता है कि आप चीजों को सिंपल रखो। ज्यादा कॉम्पलीकेट न करो। जब आज हमने बैटिंग की शुरुआत करी तो गेम प्लान यही था कि कितना ज्यादा टाइम हम खेल सकते हैं। क्योंकि ये ग्राउंड ऐसा है जहां आप रन रोक नहीं सकते हैं। एक बल्लेबाज के तौर पर आप सेट हो जाएं तो रन आते रहेंगे। पार्टनरशिप हमारे लिए बहुत जरूरी था क्योंकि शुरू के बैट्समैन जल्दी आउट हो गए थे। पहले जड्डू के साथ और फिर शार्दुल के साख पार्टनरशिप हुई वह हमारे लिए बहुत जरूरी थी। “

