सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर दूसरे अभ्यास मैच के दौरान ऋद्धिमान साहा विकेटकीपिंग की जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं। पहली पारी में वह बल्ले से कमाल नहीं दिखा पाए, लेकिन उन्होंने एक बहुत ही असंभव लगने वाला कैच पकड़कर सभी फिर से साबित कर दिया कि वह विकेट के पीछे हों या मैदान के किसी भी कोने में, बेजोड़ हैं। साहा ने यह कैच पीछे की ओर करीब 20 मीटर तक भागते हुए पकड़ा और निक मैडिनसन को पवेलियन जाने को मजबूर कर दिया।

ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी के दौरान मोहम्मद सिराज 16वां ओवर फेंक रहे थे। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 3 विकेट पर 52 रन था। निक मैडिनसन और कप्तान एलेक्स कैरी क्रीज पर थे। सिराज की तीसरी गेंद पर निक मैडिनसन ने मिडविकेट के ऊपर से शॉट खेला। हालांकि, गेंद पूरी तरह से बल्ले पर आई नहीं और ज्यादा ऊंचा उठ गई। इस दौरान स्क्वायर लेग पर खड़े ऋद्धिमान साहा अपनी पीछे की ओर कर्व में भागते हुए मिडविकेट पर पहुंचे और डाइव लगाते हुए गेंद को जमीन पर गिरने से पहले ही अपने कब्जे में ले लिया।

उन्होंने जैसे ही यह असंभव सा दिख रहा कैच पकड़ा, सभी खिलाड़ी हैरान रह गए। बल्लेबाज मैडिनसन को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि वह आउट हो चुके हैं। साहा के कैच पकड़ने वाले इस वीडियो को क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की डिजिटल कंटेंट टीम ने भी सोशल मीडिया पर शेयर किया है।

That’s Saha at mid wicket!

What a catch by the keeper

