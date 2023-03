IND vs AUS: विराट कोहली ने नाथन लियोन का कैच पकड़ते ही बना डाला बड़ा रिकॉर्ड, पूरा किया कैच का तिहरा शतक

Ind vs Aus: भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली ने अश्विन की गेंद पर नाथन लियोन का कैच पकड़ा और इंटरनेशनल क्रिकेट में अपने 300 कैच पूरे किए।

Ind vs Aus: विराट कोहली ने बतौर फील्डर 300 कैच पकड़ा। (सोर्स- एपी फोटो)

भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चौथे टेस्ट मैच की पहली पारी में एक खास रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। अपने बल्ले से एक से बढ़कर एक रिकॉर्ड बनाने वाले बल्लेबाज कोहली ने बतौर फील्डर भी अपने नाम एक नया कीर्तिमान स्थापित कर लिया। चौथे टेस्ट मैच की पहली पारी में उन्होंने नाथन लियोन का कैच पकड़ते ही कमाल कर दिया। इंटरनेशनल क्रिकेट में विराट कोहली ने 300 कैच पकड़े ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहली पारी में विराट कोहली ने आर अश्विन की गेंद पर नाथन लियोन का कैच पकड़ा। लियोन उस वक्त 96 गेंदों पर 6 चौकों की मदद से 34 रन बना लिए थे। इस कैच को पकड़ते ही विराट कोहली ने इंटरनेशनल क्रिकेट में अपने 300 कैच पूरे किए। कोहली ने टेस्ट क्रिकेट में अब तक 109 कैच पकड़े हैं जबकि वनडे में उन्होंने 141 जबकि टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में कुल 50 कैच लिए हैं। विराट कोहली भारत के दूसरे ऐसे फील्डर बने जिन्होंने इंटरनेशनल मैचों में 300 कैच पकड़े हैं। विराट कोहली से पहले भारत की तरफ से इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे पहले 300 कैच लेने का कमाल पूर्व खिलाड़ी राहुल द्रविड़ कर चुके हैं। राहुल द्रविड़ ने अपने इंटरनेशनल क्रिकेट करियर के 509 मैचों में 334 कैच पकड़े थे और एक मैच में उन्होंने सर्वाधिक चार कैच लिए थे। विराट कोहली की बात करें तो उन्होंने अब तक 494 मैचों में 300 कैच लिए हैं और एक मैच में उन्होंने सर्वाधिक तीन कैच लेने का कमाल किया है। वर्ल्ड क्रिकेट में 300 कैच लेने वाले कोहली सातवें फील्डर बनें। इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा कैच लेने का रिकॉर्ड महेला जयवर्धने के नाम पर दर्ज है जिन्होंने अपने करियर में 662 मैचों में 440 कैच लिए थे तो वहीं 560 मैचों में 364 कैच लेकर ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग दूसरे नंबर पर हैं। रॉस टेलर ने 450 मैचों में 351 कैच लिए हैं और वो तीसरे स्थान पर हैं। राहुल द्रविड़ इस लिस्ट में 509 मैचों में 334 कैच लेकर पांचवें स्थान पर हैं जबकि जैक कैलिस 519 मैचों में 338 कैच लेकर तीसरे स्थान पर हैं। विराट कोहली इस मामले में फिलहाल सातवें स्थान पर हैं। इंटरनेशनल मैचों में सबसे ज्यादा कैच लेने वाले टॉप 7 फील्डर महेला जयवर्धने- 662 मैच- 440 कैच

रिकी पोंटिंग- 560 मैच- 364 कैच

रॉस टेलर- 450 मैच- 351 कैच

जैक कैलिस- 519 मैच- 338 विकेट

राहुल द्रविड़- 509 मैच- 334 विकेट

स्टीफन फ्लेमिंग- 396 मैच- 306 विकेट

विराट कोहली- 494 मैच- 300 विकेट

