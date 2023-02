T20 World Cup: एक रन आउट ने दोबारा तोड़े करोड़ों भारतीयों के दिल; फिर बेकार हुई ‘जर्सी नंबर 7’ की जुझारू फिफ्टी

MS Dhoni And Harmanpreet Kaur Run Out: आउट होने से पहले हरनप्रीत कौर ने चौका जड़कर अपना अर्धशतक पूरा किया था। 2019 में एमएस धोनी भी पचासा ठोकने के बाद रन आउट हुए थे।

हरमनप्रीत कौर के रन आउट ने आईसीसी पुरुष वनडे विश्व कप 2019 के सेमीफाइनल में एमएस धोनी के रन आउट होने की यादें ताजा कर दीं। (सोर्स- इंस्टाग्राम/वीडियो/स्क्रीनशॉट)

IND vs AUS, Semi Final Match: भारत आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2023 के पहले सेमीफाइनल में 23 फरवरी की रात ऑस्ट्रेलिया के हाथों 5 रन से हार गया। भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर का रन आउट होना मैच का टर्निंग पॉइंट रहा। हरमनप्रीत कौर के इस तरह से आउट होने पर आईसीसी पुरुष विश्व कप 2019 में एमएस धोनी के रन आउट होने की यादें ताजा हो गईं। 2019 विश्व कप में एमएस धोनी के रन आउट होने के बाद भारत ने सेमीफाइनल मैच गंवा दिया था। न्यूजीलैंड के खिलाफ सेमीफाइनल मैच में एमएस धोनी अर्धशतक बनाकर आउट हुए थे। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ और फिर करोड़ों भारतीयों के दिल टूट गए।खास यह है कि एमएस धोनी की तरह हरमनप्रीत कौर ने भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पचासा ठोका। यही नहीं, एमएस धोनी और हरमनप्रीत कौर का जर्सी नंबर भी 7 ही है। उस मैच में हरमनप्रीत कौर के रन आउट होने के बाद ट्विटर पर एमएस धोनी और जर्सी नंबर 7 ट्रेंड भी हुए। आईसीसी ने भी वनडे विश्व कप 2019 में एमएस धोनी और महिला टी20 विश्व कप 2023 में हरमनप्रीत कौर के रन आउट होने का कम्बाइंड वीडियो जारी किया। नीचे आप भी उस वीडियो को देख सकते हैं। View this post on Instagram A post shared by ICC (@icc) हरमनप्रीत कौर ने 15वें ओवर की पहली गेंद पर चौका लगाया। फिर दूसरी गेंद पर चौका लगाकर अपना अर्धशतक पूरा किया। तीसरी गेंद डॉट खेली। जॉर्जिया वारेहम की चौथी गेंद को हरमनप्रीत कौर ने डीप मिडविकेट की दिशा में स्वीप किया। पहला रन पूरा किया और वह दूसरा रन भी आसानी से पूरा करती दिख रही थीं, लेकिन उनका बल्ला अटक गया। ऑस्ट्रेलिया को भाग्य का साथ मिला और हरमनप्रीत को पवेलियन लौटना पड़ा।

