भारत ने ऑस्ट्रेलिया को तीन टी20 की सीरीज के पहले मुकाबले में शुक्रवार (4 दिसंबर) को 11 रन से हरा दिया था। मैच के बाद टीम इंडिया के लिए बुरी खबर आई थी। रविंद्र जडेजा चोट के कारण सीरीज से बाहर हो गए थे। अब ऑस्ट्रेलियाई टीम के लिए भी बुरी खबर आई है। टीम के ऑलराउंडर एश्टन एगर चोट के कारण सीरीज से बाहर हो गए हैं। वहीं, कप्तान एरॉन फिंच का मेडिकल टेस्ट हुआ है। उनकी रिपोर्ट नहीं आई है। फिंच के भी खेलने पर संशय बरकरार है।

क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा, ‘‘एगर चोट की वजह से बाकी बचे हुए दो टी20 मुकाबलों में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। एगर की जगह पर नाथन लियोन टीम के साथ जुड़ने जा रहे हैं। पहले मैच में चोटिल होने के बाद फिंच का स्कैन करवाया गया है। स्कैन के नतीजे आने का इंतजार है और उसके बाद ही उनके टी20 सीरीज में खेलने पर फैसला हो पाएगा।’’ एगर सीरीज के पहले मैच में नहीं खेल पाए थे। कंगारू टीम ने मिशेल स्वीपसन को मौका दिया था। स्वीपसन ने विराट कोहली को पवेलियन का रास्ता दिखाया था।

With Ashton Agar out of the #AUSvIND T20I series with an injury, off-spinner Nathan Lyon has been added to the squad!

Meanwhile, captain Aaron Finch is awaiting scan results following injury concerns in the first match. pic.twitter.com/RxSSg6rID8

— ICC (@ICC) December 5, 2020