IND vs AUS: नहीं चला स्मृति मंधाना का बल्ला, शैफाली वर्मा की फिफ्टी पर फिरा पानी; एलिस पेरी, ग्रेस हैरिस और बेथ मूनी के दम पर जीती ऑस्ट्र्रेलिया

India Women Vs Australia Women 3rd T20I Match: टॉस हारकर बल्लेबाजी करने उतरी ऑस्ट्रेलिया ने 20 ओवर में 8 विकेट पर 172 रन बनाए। हरमनप्रीत कौर की अगुआई वाली भारतीय टीम 20 ओवर में 7 विकेट पर 151 रन ही बना पाई।

भारत के खिलाफ 5 मैच की टी20 सीरीज में अब ऑस्ट्रेलिया की महिला टीम 2-1 से आगे हो गई है। (सोर्स- ट्विटर/@BCCIWomen/@AusWomenCricket)

