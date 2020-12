India vs Australia 2nd Test Predicted Playing 11, Squad, Players List: शुभमन गिल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 26 दिसंबर से होने वाले दूसरे मैच से टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू कर सकते हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) की ओर से जारी किए गए एक वीडियो से ऐसे ही संकेत मिल रहे हैं। बीसीसीआई ने बुधवार को अपने ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया। इस वीडियो में शुभमन गिल नेट पर बल्लेबाजी करते हुए दिख रहे हैं।

बीसीसीआई ने वीडियो के कैप्शन में लिखा, ‘नाइस एंड क्लीन फ्राम।’ इसे उसने शुभमन गिल, टीम इंडिया और AUSvIND को टैग किया है। बीसीसीआई के इस ट्वीट के बाद शुभमन गिल के दूसरे टेस्ट की प्लेइंग इलेवन में शामिल होने की चर्चा जोर पकड़ने लगी है। नेट पर गिल बेहतरीन टच में दिखे। ऐसे में काफी संभावना है कि वह दूसरे टेस्ट में वह मयंक अग्रवाल के ओपनिंग पार्टनर के रूप में पृथ्वी शॉ को रिप्लेस कर सकते हैं। शुभमन गिल के अलावा रविंद्र जडेजा के भी प्लेइंग होने में शामिल किए जाने की खबरें आ रही हैं।

रविंद्र जडेजा ने भी नेट्स में काफी समय बिताया। रविंद्र जडेजा भी नेट पर बेहतरीन टच में दिखे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टी-20 मैच के दौरान जडेजा के सिर में चोट लगी थी। इसके बाद उनके पैर की मांसपेशियों में भी खिंचाव आ गया था। इस कारण वह पहले टेस्ट से बाहर हो गए थे।

We are in Melbourne and now as the red-ball Tests start, it is time to regroup. #TeamIndia pic.twitter.com/aYGi2GHeta

— BCCI (@BCCI) December 23, 2020