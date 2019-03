Ind vs Aus Second One Day: क्रिकेट के मैदान पर कई बार खेल से इतर ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, जो सभी को हैरान कर देती हैं। मंगलवार को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए दूसरे वनडे मैच में भी ऐसी ही एक घटना देखने को मिली। दरअसल धोनी का एक फैन मैदान पर उनके पैर छूने पहुंच गया। दूसरी पारी में जब भारतीय टीम फील्डिंग के लिए मैदान पर उतर रही थी, तभी एक अंजान शख्स खिलाड़ियों के बीच पहुंचा और धोनी की ओर लपका। इस पर धोनी को भी ना जानें क्या सूझा कि उन्होंने भी दौड़ लगा दी। नजारा ऐसा था कि धोनी आगे-आगे और वह शख्स पीछे-पीछे, लेकिन काफी कोशिशों के बाद भी वह धोनी को नहीं पकड़ पाया। धोनी उम्र के इस पड़ाव पर काफी फिट हैं और जिस तरह से उन्होंने दौड़ लगायी, उससे उनकी फिटनेस का अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है। आखिरकार धोनी ही धीमे हुए और उस शख्स ने धोनी के पैर छुए और हाथ मिलाया। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है।

वहीं इस तरह एक अंजान शख्स को धोनी के पीछे भागते देखकर कुछ पल के लिए सभी खिलाड़ी और दर्शक भी हैरान रह गए। हालांकि जब उन्हें बात समझ आयी तो दर्शकों ने भी इस पल को चीयर किया। बता दें कि यह पहली घटना नहीं है, जब कोई दर्शक धोनी के पैर छूने या उनसे मिलने के लिए मैदान के बीचों-बीच पहुंचा हो। हाल ही में एक मैच के दौरान भी ऐसी ही घटना हुई थी। मैच की बात करें तो ऑस्ट्रेलियाई टीम ने टॉस जीतकर भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया। अपनी पारी के दौरान भारतीय बल्लेबाज कप्तान कोहली को छोड़कर अपनी क्षमता के अनुरुप प्रदर्शन नहीं कर पाए और पूरी टीम सिर्फ 250 रनों पर ढेर हो गई। कप्तान कोहली ने एक बार फिर शतकीय पारी खेलकर अपनी काबिलियत का नजारा पेश किया।

कोहली ने अपने वनडे करियर का 40वां शतक जड़ा। कोहली के अलावा भारत की तरफ से विजय शंकर ने ही 46 रनों की उपयोगी पारी खेली। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजी की बात करें तो पैट कमिंस सबसे कामयाब रहे और 4 विकेट झटके। कमिंस के अलावा एडम जांपा ने 2 विकेट झटके। फिलहाल ऑस्ट्रेलिया ने सधी हुई शुरुआत की है।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App