IND vs AUS: संजय मांजरेकर ने रोहित शर्मा के गेम प्लान पर जताई नाराजगी, रविंद्र जडेजा को लेकर किया सवाल

IND vs AUS: रोहित शर्मा ने इंदौर टेस्ट मैच की दोनों पारियों में जडेजा को बल्लेबाजी के लिए श्रेयस अय्यर से ऊपर भेजा और उनकी ये रणनीति कारगर नहीं रही।

भारतीय ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा कप्तान रोहित शर्मा के साथ।

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे टेस्ट मैच में टीम इंडिया इंदौर के होलकर स्टेडियम में पूरी तरह से बिखरी हुई नजर आई। एक तरफ जहां स्टीव स्मिथ की रणनीति भारतीय टीम के खिलाफ हिट रही तो वहीं रोहित शर्मा ने जो प्लान बनाया वो कंगारूओं के खिलाफ कारगर साबित नहीं हो पाया। कुल मिलाकर पिछले दो टेस्ट मैचों की तरह रोहित शर्मा की कप्तानी प्रभावी नहीं दिखी। तीसरे टेस्ट मैच में रोहित शर्मा की रणनीति को लेकर पूर्व भारतीय बल्लेबाज व कमेंटेटर संजय मांजरेकर ने भी टिप्पणी की और साफ तौर पर कहा कि मुझे समझ नहीं आया कि आखिर रोहित शर्मा ने ऐसा क्यों किया। तीसरे टेस्ट मैच में रोहित शर्मा ने दोनों पारियों में रविंद्र जडेजा को बल्लेबाजी के लिए श्रेयस अय्यर के ऊपर भेजा, लेकिन उनकी ये रणनीति काम नहीं कर पाई। ना तो जडेजा रन बनाने में सफल रहे और ना ही श्रेयस अय्यर। ऐसे में संजय मांजरेकर ने स्टार स्पोर्ट्स पर बात करते हुए कहा कि मुझे इस बात से निराशा हुई कि आखिर क्यों जडेजा को बल्लेबाजी के लिए श्रेयस अय्यर से पहले भेजा गया। आप सिर्फ लेफ्ट-राइट कांबिनेशन के लिए ऐसा नहीं कर सकते जबकि आपके पास श्रेयस के रूप में एक बेहतरीन बल्लेबाज है बेशक वो दाएं हाथ का है। आपके खिलाफ दो बेहतरीन ऑफ स्पिनर गेंदबाजी कर रहे थे ऐसे में इसका कोई मतलब नहीं था। श्रेयस अय्यर स्पिनर के खिलाफ अच्छी बल्लेबाजी करते हैं और इसकी वजह से ही आप उन्हें बल्लेबाजी लाइन-अप में आगे चाहते हैं। श्रेयस पहले अपना क्लास दिखा चुके हैं। आपके बता दें कि रवींद्र जडेजा इस वक्त दुनिया के नंबर एक ऑलराउंडर हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इंदौर टेस्ट मैच की पहली पारी में वो 4 रन जबकि दूसरी पारी में 7 रन ही बना पाए थे। भारत ने इस मैच में कंगारू टीम को जीत के लिए 76 रन का लक्ष्य दिया था जिसे इस टीम ने एक विकेट खोकर हासिल कर लिया और 9 विकेट से मैच में जीत दर्ज की। इस मैच में 11 विकेट लेने वाले नाथन लियोन को प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब दिया गया।

