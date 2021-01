भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथे टेस्ट के चौथे दिन लंच से पहले ड्रिंक्स के दौरान रोहित शर्मा पिच पर ‘शैडो प्रैक्टिस’ करते नजर आए। उनका अंदाज बिल्कुल स्टीव स्मिथ जैसा था। जी हां, स्टीव स्मिथ को मैच के दौरान अक्सर शैडो बैटिंग करते हुए देखा जाता है। सोमवार को उसी अंदाज में रोहित शर्मा शैडो बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दिए, वह भी तब जब ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम की बल्लेबाजी चल रही थी।

खास यह रहा है कि रोहित जब शैडो बैटिंग कर रहे थे, तब उन्हें स्टीव स्मिथ भी देख रहे थे। स्टीव स्मिथ ठीक उनके सामने खड़े थे। कुछ लोगों का मानना है कि रोहित के इस तरह से शैडो प्रैक्टिस करने के पीछे मंशा स्मिथ को ‘चिढ़ाने’ की रही होगी। रोहित की शैडो प्रैक्टिस पर संजय मांजरेकर ने भी कमेंट किया। उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा, ‘स्टीव स्मिथ सिर्फ देख ही रहे हैं। शायद रोहित, स्मिथ को चिढ़ाने के लिए ऐसा कर रहे हों या शायद नहीं कर रहे हों।’ बता दें कि संजय मांजरेकर सोनी चैनल के कॉमेंट्री पैनल में हैं। वह उस समय कॉमेंट्री कर रहे थे।

इससे पहले सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में खेले गए तीसरे टेस्ट मैच के दौरान स्टीव स्मिथ भी मैदान पर शैडो बैटिंग करते हुए कैमरे में कैद हुए थे। हालांकि, तब ऑस्ट्रेलिया के इस दिग्गज क्रिकेटर को काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था। सोशल मीडिया पर इस घटना का वीडियो भी वायरल हुआ था। उस वीडियो में ऐसा लग रहा था कि स्मिथ ऋषभ के गार्ड को मिटा रहे हैं। हालांकि, बाद में कोच जस्टिन लैंगर ने ऐसी सभी बातों को बकवास करार दिया था।

