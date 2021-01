भारतीय क्रिकेट टीम के विकेटकीपर ऋषभ पंत ने 9 जनवरी 2021 को सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर इतिहास रच दिया। वह ऑस्ट्रेलिया में लगातार 9 पारियों में 25 या उससे ज्यादा रन बनाने वाले पहले विदेशी क्रिकेटर बन गए। उन्होने वेस्टइंडीज के विवियन रिचर्ड्स, इंग्लैंड के वॉल्टर हैमंड और हमवतन रुसी सुरती के रिकॉर्ड तोड़े। विवियन रिचर्ड्स, वॉल्टर हैमंड और रुसी सुरती टेस्ट क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया में लगातार 8 पारियों में ही 25 या उससे ज्यादा रन बनाए पाए थे।

ऋषभ पंत का यह 15वां टेस्ट मैच है। उनका ऑस्ट्रेलिया में यह छठा टेस्ट मैच है। ऋषभ पंत ने ऑस्ट्रेलिया में अपना पहला टेस्ट मैच 6 दिसंबर 2018 को एडिलेड में खेला था। उस मैच की पहली पारी में उन्होंने 25 और दूसरी पारी में 28 रन बनाए थे। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में अपना दूसरा टेस्ट 14 दिसंबर 2018 से शुरू हुए मैच में खेला। पर्थ में हुए उस टेस्ट मैच की पहली पारी में उन्होंने 36 और दूसरी पारी में 30 रन बनाए थे। ऋषभ पंत ने ऑस्ट्रेलिया में अपना तीसरा टेस्ट मैच 26 दिसंबर 2018 को मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में खेला। उस मैच की पहली पारी में 39 और दूसरी पारी में 33 रन बनाए थे।

ऋषभ पंत ने ऑस्ट्रेलिया में अपना चौथा टेस्ट 3 जनवरी 2019 को सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर ही खेला था। उस मैच की पहली पारी में उन्होंने नाबाद 159 रन बनाए थे। दूसरी पारी में उनकी बल्लेबाजी का मौका नहीं मिला था, क्योंकि वह मैच ड्रॉ हो गया था। ऋषभ पंत का ऑस्ट्रेलिया में पांचवां टेस्ट मैच पिछले साल 26 दिसंबर (बॉक्सिंग डे टेस्ट) से मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में खेला गया मुकाबला था। उस मैच की पहली पारी में उन्होंने 29 रन बनाए थे। दूसरी पारी में उनकी बल्लेबाजी नहीं आई थी। अब इस टेस्ट मैच में भी वह 25 से ज्यादा रन का स्कोर बना चुके हैं।

“It’s something he works on a lot, I know he works on it even at the IPL.”

Ricky Ponting explains Rishabh Pant’s trigger movement which gets him ‘all crossed over’ against the short ball #AUSvIND pic.twitter.com/gQvgHHAlaQ

— 7Cricket (@7Cricket) January 9, 2021