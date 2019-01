India vs Australia, Ind vs Aus 2nd ODI Live Cricket Score Streaming Online at Sony Six, Sony Liv, Hotstar Live Cricket Match: एडिलेड के मैदान पर भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन वनडे मैचों की सीरीज का दूसरा मुकाबला खेला जा रहा है। इस मैच में एक बार फिर ऑस्ट्रेलिया के कप्तान फिंच ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। भुवी-शमी की जोड़ी ने शुरुआती दो विकेट झटककर भारत का आगाज अच्छा किया लेकिन फिर भी शॉन मार्श के शतक ने भारतीय गेंदबाजों की कमर तोड़ दी और भारत को जीत के लिए

इस सीरीज के पहले मुकाबले में भी टीम इंडिया को 34 रनों से शिकस्त मिली थी। इसके चलते विराट सेना सीरीज में 1-0 से पीछे है। हालांकि पिछले मैच में रोहित शर्मा ने शानदार शतक जड़ा था लेकिन उनके अलावा कोई भी बल्लेबाज शानदार प्रदर्शन नहीं कर सका था। ऐसे में इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए भारतीय बल्लेबाजों को दम दिखाना होगा। इस मैच का मोबाइल पर लाइव स्कोर और अपडेट जानने के लिए आप हॉटस्टार, sony liv, cricbuzz, jio tv पर देख सकते हैं।