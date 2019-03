IND vs AUS: 5 मैचों की वनडे सीरीज के आखिरी मैच में भारत आज यानी 13 मार्च को दिल्ली के फिरोजशाह कोटला में ऑस्ट्रेलिया से भिड़ेगा। ये मैच भारतीय टीम के लिए वर्ल्ड कप के लिहाज से काफी अहम है। हैदराबाद और नागपुर वनडे में जीत के बाद भारत को लगातार 2 हार का सामना करना पड़ा है। अब सीरीज का फैसला दिल्ली वनडे मैच के जरिए होगा, जिसमें भारतीय टीम एक नए जोश के साथ उतरेगी।

इस मैच से पहले भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने टीम इंडियो को अपने दिल्ली स्थित घर पर डिनर के लिए आमंत्रित किया। इस दौरान टीम इंडिया ने शमी के परिवार के साथ फोटो भी क्लिक करवाई। मोहम्मद शमी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर टीम इंडिया के सदस्यों के साथ फोटो शेयर की। इस फोटो में मोहम्मद शमी और उनका परिवार टीम इंडिया के केदार जाधव और ऋषभ पंत के साथ नजर आ रहा है। फोटो के साथ शमी ने कैप्शन में लिखा, टीम इंडिया के सभी खिलाड़ियों का मेरे घर आने के लिए शुक्रिया।”

Thanks for all team India member’s for visiting my home pic.twitter.com/EKDeEgL7Hs

— Mohammad Shami (@MdShami11) March 12, 2019