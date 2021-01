भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चार टेस्ट मैचों की सीरीज का चौथा और आखिरी टेस्ट मैच ब्रिस्बेन के गाबा में खेला जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 369 रन बनाए। जवाब में टीम इंडिया के मुख्य बल्लेबाज पहली पारी में खराब शॉट खेलकर आउट हुए हैं। रोहित शर्मा और अजिंक्य रहाणे के बाद मयंक अग्रवाल गैरजिम्मेदाराना शॉट खेलकर पवेलियन लौटे। अग्रवाल का शानदार कैच स्टीव स्मिथ ने लिया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

टेस्ट के तीसरे दिन लंच तक मयंक अग्रवाल और ऋषभ पंत नाबाद थे। लंच के ठीक बाद मयंक ने अपनी एकाग्रता खो दी। वे टी20 स्टाइल में कवर के ऊपर से शॉट मारने के प्रयास में आउट हुए। हेजलवु़ड की गेंद पर सेकंड स्लिप में स्टीव स्मिथ ने उनका जबरदस्त कैच लिया। पहले प्रयास में उछलकर उन्होंने गेंद को बाउंड्री की ओर जाने से रोका और दूसरे प्रयास में कैच ले लिया। मयंक 38 रन बनाकर आउट हुए। 75 गेंद की पारी में उन्होंने 3 चौके और एक छक्का लगाया।

