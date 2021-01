सिडनी में तीसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर मार्नस लाबुशेन ने युवा ओपनर शुभमन गिल और रोहित शर्मा का ध्यान भंग करने की कोशिश की। हालांकि, शुभमन का लाबुशेन की ओर से की गई इस स्लेजिंग का कोई फर्क नहीं पड़ा। उलटा उन्होंने करारा जवाब दिया। साथ ही टेस्ट क्रिकेट में अपना पहला अर्धशतक पूरा कर एक तरह से बल्ले से भी उन्हें जवाब दिया।

शुभमन ने सीरीज के दूसरे मैच से अपने टेस्ट करियर की शुरुआत की थी। उस मैच में वह कुछ रन से अर्धशतक बनाने से चूक गए थे। मार्नस लाबुशेन द्वारा शुभमन गिल और रोहित शर्मा का ध्यान भटकाने वाला यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। हालांकि, रोहित और शुभमन ने लाबुशेन की स्लेजिंग को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। लाबुशेन शॉर्ट लेग पर फील्डिंग कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने पहले शुभमन गिल और फिर रोहित शर्मा को अपनी बातों से परेशान करने की कोशिश की। शुभमन गिल ने उन्हें पलटकर जवाब भी दिया। हालांकि, रोहित ने लाबुशेन को पूरी तरह से इग्नोर किया।

क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने एक वीडियो शेयर किया है। इसमें लाबुशेन ने शुभमन गिल से कुछ पूछते दिख रहे हैं। लाबुशेन ने पूछा, ‘तुम्हारा फेवरेट क्रिकेटर कौन है?’ जवाब में शुभमन गिल ने कहा, ‘मैं बाद में बताता हूं।’ इस पर लाबुशेन ने फिर शुभमन को टोकते हुए कहा, ‘इस बॉल के बाद, सचिन तेंदुलकर? या फिर तुम विराट कोहली को मानते हो?’ इस बार शुभमन गिल ने कोई जवाब नहीं दिया।

.@marnus3cricket was enjoying being back under the helmet for the Aussies! #AUSvIND pic.twitter.com/GaCWPkTthl

— cricket.com.au (@cricketcomau) January 8, 2021