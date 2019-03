Ind vs Aus 3rd ODI Live Cricket Score, Live Cricket Streaming Online: फिंच-ख्वाजा ने की संभली हुई शुरुआत

India vs Australia, Ind vs Aus 3rd ODI Live Cricket Score Streaming Online at Star Sports 1 Hindi, Hotstar Live Cricket Score: भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जा रही वनडे सीरीज के तीसरे मुकाबले में आज यानी कि 8 मार्च को रांची के मैदान पर टीम इंडिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया है। 5 मैचों की वनडे सीरीज में 2-0 से आगे चल रही भारतीय टीम का लक्ष्य इस मैच में जीत हासिल कर सीरीज पर कब्जा करने का होगा। वहीं, सीरीज में हार की कगार पर खड़ी कंगारू टीम इस मैच जरिए वापसी करना चाहेगी।

भारत ने इस सीरीज के पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से हराया था। वहीं, नागपुर में खेले गए दूसरे मैच भारत ने 8 रन से रोमांचक जीत दर्ज की थी। इस मैच में भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और विजय शंकर ने शानदार गेंदबाजी का उदाहरण पेश किया था।

इस मैच का लाइव प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स 1, स्टार स्पोर्ट्स 1 HD पर किया जाएगा। वहीं हिंदी कमेंट्री के लिए मैच स्टार स्पोर्ट्स हिंदी पर देखा जा सकता है। जबकि मैच की लाइव स्ट्रीमिंग हॉटस्टार पर उपलब्ध होगी।

LIVE Cricket Score, Ind vs Aus 3rd ODI- यहां जानें मैच का लाइव स्कोर