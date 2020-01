India vs Australia (Ind vs AUS) 1st ODI, Mumbai Weather Forecast, and Pitch Report: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन मैच की सीरीज का पहला वनडे मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाना है। भारतीय समयानुसार यह मैच दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा। श्रीलंका के खिलाफ टी20 सीरीज का पहला मैच बारिश की भेंट चढ़ गया था। हालांकि, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज के पहले मुकाबले को लेकर फैंस को चिंता करने की जरूरत नहीं है। मौसम विभाग की मानें तो मैच के दौरान वानखेड़े के आसमान पर बादल जरूर छाए रह सकते हैं, लेकिन बारिश होने की कोई आशंका नहीं है।

Accuweather की रिपोर्ट के मुताबिक, मुंबई में पूरे मैच के दौरान धूप खिली रहेगी। बारिश होने की कोई संभावना नहीं है। हालांकि, आसमान में धुंध छाई रहेगी। इस कारण कुछ लोगों पर वायु की गुणवत्ता प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है। दिन का अधिकतम तापमान 29 और न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस तक रहने का अनुमान जताया गया है। मुंबई में आज लगभग 65% आर्द्रता रहेगी। शाम को आसमान में बादल छा सकते हैं।

यदि थोड़ी बहुत बारिश हुई भी तो कुछ ओवरों के खेल में जरूर कटौती हो सकती है, लेकिन पूरा मैच रद्द होने की कोई आशंका नहीं है। हां, मैच के दौरान ओस की अहम भूमिका रहेगी। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम फ्लड लाइट की रोशनी के दौरान पड़ने वाली ओस को लेकर जरूरत चिंतित भी है।

यही वजह थी कि सोमवार को अभ्यास सत्र के दौरान कंगारू क्रिकेटर गीली गेंद से नेट प्रैक्टिस करने में व्यस्त रहे। ओस के बारे में पूछे जाने पर एश्टन टर्नर ने बताया, ‘मैच पर इसका असर 2 या 3 प्रतिशत तक तो पड़ सकता है, लेकिन यह एक बड़ा कारक नहीं हो सकता है।’ हालांकि, उन्होंने यह जरूर जोर देकर कहा कि मैच के नतीजे में टॉस अहम भूमिका निभा सकता है।

कप्तान कोहली के लिए ऐसी परिस्थितियां निश्चित तौर पर टीम को कम्फर्ट जोन से बाहर निकालने का एक और मौका है। दूसरी पारी में बल्लेबाजी करना सबसे सुरक्षित विकल्प है, लेकिन असहज मैच परिदृश्यों का पता लगाने के लिए कोहली टॉस जीतने पर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला कर सकते हैं। वानखेड़े की पिच को हमेशा से बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग के रूप में देखा जाता है। इस बार भी ऐसा ही होने की उम्मीद है।



