एफआईएच प्रो लीग में रविवार (22 फरवरी) को भारतीय हॉकी टीम को मेजबान ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पेनल्टी शूटआउट में 4-5 से हार का सामना करना पड़ा। फुल टाइम के बाद दोनों टीमें 2-2 से बराबरी पर थीं। अमित रोहिदास ने 15वें और जुगराज सिंह ने 43वें मिनट में गोल करके भारत को आगे कर दिया। इसके बाद जोएल रिंटाला ने 47वें और 56वें मिनट में दो गोल की मदद से ऑस्ट्रेलिया ने बराबरी कर ली। शूटआउट में ऑस्ट्रेलिया 5-4 से जीत गई।

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच से पहले भारत इस साल एफआईएच प्रो लीग में लगातार पांच मैच हारा था। इसमें राउरकेला में हुए घरेलू लेग के चार मैच भी शामिल हैं। होबार्ट लेग में शनिवार को अपने पहले मैच में स्पेन से 0-2 से हार का सामना करना पड़ा। भारत ने बाद में मजबूती से वापसी की और ऑस्ट्रेलिया पर दबाव बनाया। भारत को पहले क्वार्टर के आखिर में पेनल्टी कॉर्नर मिला और उसने इसका पूरा फायदा उठाया। रोहिदास ने अपनी ड्रैग-फ्लिक से गोल करके टीम को 1-0 की बढ़त दिला दी।

दूसरे क्वार्टर में शुरू से आखिर तक टक्कर देखने को मिला

भारत ने बाद में मजबूती से वापसी की और ऑस्ट्रेलिया पर दबाव बनाया। भारत को पहले क्वार्टर के आखिर में पेनल्टी कॉर्नर मिला और उसने इसका पूरा फायदा उठाया। रोहिदास ने अपनी ड्रैग-फ्लिक से गोल करके टीम को 1-0 की बढ़त दिला दी। दूसरे क्वार्टर में शुरू से आखिर तक टक्कर देखने को मिला। दोनों टीमों ने मौके बनाए।

भारत की रक्षा पंक्ति काफी मजबूत रही

ऑस्ट्रेलिया ने पहले हाफ में 10 बार सर्कल पेनिट्रेशन किए और पेनल्टी कॉर्नर हासिल किए। भारत ने नौ सर्कल पेनिट्रेशन किए। काउंटर अटैक में विरोधी टीम को दिक्कत हुई। भारत मजबूती से खड़ा रहा और हाफ टाइम तक एक गोल से आगे रहा। मैच फिर से शुरू होने के बाद भी ऑस्ट्रेलिया ने बॉल पर कब्जा बनाए रखा। हालांकि, भारत की रक्षा पंक्ति काफी मजबूत रही, जिसने मेजबान टीम को मौका नहीं दिया।

जुगराज ने पेनल्टी कॉर्नर से गोल की

तीसरे क्वार्टर के आखिर में जुगराज ने पेनल्टी कॉर्नर से एक दमदार ड्रैग-फ्लिक को गोल में बदलकर भारत की बढ़त दोगुनी कर दी। ऑस्ट्रेलिया चौथे क्वार्टर की शुरुआत में ही रिंटाला के पेनल्टी कॉर्नर से गोल करके वापसी की। ऑस्ट्रेलिया को एक और पेनल्टी कॉर्नर मिला। हालांकि, यशदीप सिवाच के ब्लॉक से गोल बच गया। टाइम खत्म होने पर ऑस्ट्रेलिया ने भारत की बराबरी कर ली।

रिंटाला ने पेनल्टी कॉर्नर से मैच का अपना दूसरा गोल किया

आखिरी हूटर बजने से चार मिनट पहले रिंटाला ने पेनल्टी कॉर्नर से मैच का अपना दूसरा गोल किया। ऑस्ट्रेलिया ने इसके बाद लगातार गोल करने की कोशिश की,लेकिन गोलकीपर मोहित ने कमाल का प्रदर्शन किया। फुल टाइम के बाद दोनों टीमें 2-2 से बराबर थीं। विजेता का फैसला शूटआउट से होना था।

आदित्य अर्जुन लालागे ने गोल नहीं किया

शूटआउट में दोनों टीमों ने अपनी पहली चार पेनल्टी को गोल में बदला। हालांकि, आखिरी पेनल्टी में आदित्य अर्जुन लालागे को स्नोडेन ने गोल नहीं होने दिया। इससे ऑस्ट्रेलिया को इस रोमांचक मैच में कड़ी मेहनत से जीत मिली। भारत अब मंगलवार को होबार्ट लेग के अपने तीसरे गेम में स्पेन से भिड़ेगा।

