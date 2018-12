टीम इंडिया के विस्फोटक बल्लेबाज रोहित शर्मा को हनुमा बिहारी की जगह पर एडिलेड में खेले जा रहे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टेस्ट में लिया गया है। मैच से पहले ही रोहित और हनुमा के बीच प्लेइंग एलेवल में शामिल होने की रेस थी। लेकिन रोहित के अनुभव और खेल के तरीके ने उन्हें हनुमा पर बढ़त दिला दी। रोहित के खेलने पर खुद कप्तान विराट कोहली ने मुहर लगाई। रोहित शर्मा नंबर 6 पर बल्लेबाजी करेंगे। हालांकि इस फैसले पर नाराजगी भी देखने को मिली।

कप्तान कोहली ने टॉस के समय कहा कि, ‘मुझे एडिलेड में खेलना पसंद है। यहां का विकेट और स्टेडियम शानदार है। रोहित पर बोलते हुए उन्होंने कहा, वह नंबर 6 पर खेलेंगे। रोहित आखिर में अच्छी बैटिंग कर सकते हैं। रोहित को ऐसे विकेट पर खेलने का अनुभव है। वह बॉलर्स पर अटैक भी करने में सक्षम हैं’। कप्तान कोहली ने भले ही टीम इंडिया के हित का फैसला लिया हो लेकिन उनके इस फैसले पर सवाल भी उठने लगे हैं। रोहित को खिलाने के फैसले पर सोशल मीडिया यूजर्स सवाल दाग रहे हैं।

#INDvAUS I love watching #Rohitsharma bat but what wrong #Vihari did to be not picked.. This selection is something which nobody can understand for past 1 year or so. Anyhow ATB team @BCCI — Jani Siva (@janisiva) December 5, 2018

Rohit Sharma, it’s about time! So many many many opportunities.. come on India!!!! — Arjun Dev (@arjun19dev) December 5, 2018

रोहित ने अपना पिछला टेस्ट सेंचुरियन में साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेला था। वहां भी कप्तान कोहली ने रोहित को प्लेइंग इलेवन में शामिल करने के लिए अजिंक्य रहाणे को बैठा दिया था। जो अच्छा फैसला नहीं साबित हुआ था। रोहित ने चार पारियों में महज 78 रन ही बनाए थे। इसे देखते हुए ही रोहित को बाद के मैच से बाहर कर दिया गया था।

Rohit Sharma can bat well with the tail says the captain, on what evidence is he stating that? Rohit hasn’t batted long enough in overseas Tests to do that and in ODIs he opens, so rarely plays with the tail. Hmmm….interesting #AUSvIND #AUSvsIND #Cricket — Giri Subramanian (@giri26) December 5, 2018

इसके बाद रोहित टेस्ट टीम से बाहर ही रहे। उन्हें अफगानिस्ता और इंग्लैंड के खिलाफ भी नहीं शामिल किया गया था। रोहित को भारत दौरे पर आई वेस्टइंडीज के खिलाफ खेलने के उम्मीद थी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया था। हालांकि अब लंबे अंतराल के बाद रोहित को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलने का मौका दिया गया है।

