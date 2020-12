बॉक्सिंग डे टेस्ट के पहले दिन ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम 195 रन पर ऑलआउट हो गई। कप्तान टिम पेन 13 रन बनाकर आउट हुए। हालांकि, जब वह 5 रन पर थे. तब उन्हें टीवी अंपायर ने रन आउट नहीं दिया था। थर्ड अंपायर के उस फैसले को लेकर विवाद हो रहा है। अपने समय के दिग्गज स्पिनर रहे शेन वार्न समेत कई पूर्व क्रिकेटरों ने थर्ड अंपायर के इस फैसले को गलत बताया है।

शेन वार्न सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज हैं। वह सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में मुथैया मुरलीधरन के बाद दुनिया में दूसरे नंबर पर हैं। शेन वार्न के अलावा भारतीय टेस्ट क्रिकेट टीम के पूर्व ओपनर आकाश चोपड़ा और वसीम जाफर को भी टिम पेन को आउट नहीं दिया जाना रास नहीं आया है। वॉर्न ने ट्वीट कर अपनी नाराजगी जताई। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, ‘मैं आश्चर्यचकित हूं कि रन आउट रिव्यू में टिम पेन बच गए। मैं थर्ड अंपायर की ओर से टिम पेन को रनआउट नहीं दिए जाने से हैरान हूं। मेरे विचार से उनका बैट क्रीज के अंदर आया ही नहीं था।’

आकाश चोपड़ा ने लिखा, ‘यह आउट था।’ उन्होंने कटाक्ष करते हुए लिखा, ‘जेसन होल्डर सही थे। यदि खिलाड़ी ज्यादा समय तक बॉयो-बबल में रह सकते हैं तो अंपायरों के साथ भी ऐसा ही किया जाना चाहिए।’ उन्होंने अपने ट्वीट को AusvInd पर टैग भी किया। वसीम जाफर ने लिखा, ‘नॉटआउट का बटन दबाने से पहले थर्ड अंपायर को रिप्ले देखना चाहिए था।’

This is as close as they come! #AUSvIND https://t.co/xPWruUfQWR

