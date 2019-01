Ind vs Aus: भारत के खिलाफ मैच में तीन दशक पुरानी जर्सी पहनेगी ऑस्ट्रेलिया!

टेस्ट सीरीज में टीम इंडिया से करारी हार का सामना करने वाली ऑस्ट्रेलियाई टीम अब वनडे सीरीज में उतरने को तैयार है। कंगारू टीम शनिवार 12 जनवरी से भारत के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज का आगाज करेगी। टेस्ट में 1-2 से हार झेलने वाली ऑस्ट्रेलियाई टीम अब वनडे सीरीज में अपना भाग्य बदलना चाहती है। इसके लिए टीम ने एक अलग ही तरीखा खोजा है।

टीम इंडिया के खिलाफ वनडे में ऑस्ट्रेलियाई टीम तीन दशक पुरानी जर्सी पहनकर उतरेगी। 33 साल पहले 1986 में ऑस्ट्रेलियाई वनडे टीम की जर्सी ग्रीन और गोल्डन रंग की थी। उस दौरान टीम की कमान एलन बॉर्डर के हाथ में थी। अब तीन दशक बाद टीम अपने गुडलक के लिए इसी जर्सी में मैदान पर उतरेगी। इसके अलावा तेंज गेंदबाज पीटर सिडल भी टीम में शामिल किए गए हैं। सिडल आस्ट्रेलिया की टीम में आठ साल बाद वापसी कर रहे हैं। उन्होंने 5 नवंबर 2010 को अपना पिछला वनडे मैच खेला था। वापसी पर सिडल ने कहा कि, मुझे पहली बार टीम में शामिल होने जैसा अहसास हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं सबकुछ फिर से शुरू कर रहा हूं।

