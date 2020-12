अजिंक्य रहाणे को टीम इंडिया का सबसे शांत और धैर्यवान क्रिकेटर माना जाता है। उन्हें मैदान पर गुस्सा करते हुए कम ही मौकों पर देखा गया है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चार टेस्ट की सीरीज के दूसरे मैच की पहली पारी में वो रनआउट हो गए। मेलबर्न में खेले जा रहे इस मैच में रहामे ने शतक लगाया। वे तीसरे दिन रविंद्र जडेजा की गलती से रनआउट हुए। इसके बावजूद उन्हें गुस्सा नहीं आया। रहाणे ने कुछ ऐसा रिएक्शन दिया जिससे उन्होंने फैंस का दिल जीत लिया।

दरअसल, जडेजा पहली पारी में 49 रन पर बल्लेबाजी कर रहे थे। वे जल्द से जल्द अर्धशतक पूरा करना चाह रहे थे। नाथन लियोन की गेंद पर उन्होंने कवर की ओर धीरे से खेला। वे सिंगल के दौड़े। रहाणे ने भी साथ दिया। हालांकि, भारतीय कप्तान क्रीज तक इंच भर की दूरी से नहीं पहुंच सके और टिम पेन ने उन्हें रनआउट कर दिया। इसी के साथ रहाणे की शानदार पारी का अंत हो गया। वे 112 रन बनाकर पवेलियन लौटे। अपनी गलती से रहाणे के रन आउट होने के बाद जब जडेजा के चेहरे पर मायूसी दिखाई दी तो कप्तान ने उनके पास जाकर उन्हें सांत्वना दी।

Fabulous gesture by Rahane, patting Jadeja despite getting run-out, more like go on Jaddu, carry on what you’ve been doing well so far. What a selfless guy!!#AUSvIND pic.twitter.com/VotuKRfYyT — AK (@ak10_amelia) December 28, 2020

Nice gesture from Rahane, he was encouraging Jadeja after the mistake which lead to the wicket through runout of the captain. pic.twitter.com/m9Fv0SP5QT — Johns. (@CricCrazyJohns) December 28, 2020

Ajinkya Rahane‘s response towards teammate Ravindra Jadeja after being run out speaks volumes for his leadership … given the circumstances he played one of the finest innings by a visiting captain to AUS … #IndvsAus #AusvInd — Sunny J (@CricketBiryani) December 28, 2020

रहाणे के इस रिएक्शन ने फैंस का दिल जीत लिया। उन्होंने जडेजा की भावनाओं को समझा और उनके पास गए। बाद में जडेजा ने मैच में अपना अर्धशतक पूरा किया। यह टेस्ट क्रिकेट में उनका 15वां अर्धशतक है। रहाणे दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक 104 रन बनाकर नाबाद थे। वे अपने निजी स्कोर में सिर्फ 8 रन ही जोड़ सके। रहाणे ने 223 गेंद की पारी में 12 चौके लगाए। यह टेस्ट करियर में उनका 12वां शतक है।

What an amazing reaction by Rahane after the runout decision.

Didn’t let the decision affect jadeja.

True leader.

Unbelievable stuff.#AUSvIND #INDvAUS @cricketaakash @bhogleharsha — RAHUL AGRAWAL (@RAHUL2494) December 28, 2020

बता दें कि रहाणे की गलती से पिछले टेस्ट में विराट कोहली रनआउट हुए थे। तब उनकी सोशल मीडिया में क्रिकेट फैंस ने आलोचना की थी। कोहली पहले टेस्ट के बाद भारत वापस लौट चुके हैं। उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा जनवरी में मां बनने वाली हैं। कोहली ने पैटरनिटी लीव के लिए अप्लाई किया था, जिसे बीसीसीआी ने अप्रूव कर दिया था। भारतीय टीम एडिलेड टेस्ट के दूसरी पारी पारी में 36 रनों पर सिमट गई थी। उसे 8 विकेट से हार का सामना करना पड़ा था। भारत सीरीज में फिलहाल 0-1 से पीछे है।

