IND vs AUS: चेन्नई से हारकर विदा होगी ऑस्ट्रेलियाई टीम? चेपक में 36 साल से अजेय है टीम इंडिया ; ये ऑलराउंडर होगा ट्रंप कार्ड

चेन्नई के चेपक स्टेडियम में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट और वनडे मिलाकर कुल 9 मैच हुए हैं। टीम इंडिया 4 मैच जीती है और 2 मैच हारी है। दो टेस्ट ड्रॉ और एक टाई रहा। वनडे की बात करें तो दो मैच हुए हैं। 1 में जीत और 1 में हार का सामना करना पड़ा।

भारत और ऑस्ट्रेलिया के तीसरा वनडे बुधवार को चेपक स्टेडियम में खेला जाएगा। (फोटो – BCCI)

