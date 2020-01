India vs Australia (Ind vs Aus) 2nd ODI Live Cricket Score Streaming Online at Hotstar, DD Sports, Star Sports 1 Hindi, Star Sports 3 Live: भारतीय क्रिकेट टीम शुक्रवार यानी 17 जनवरी 2020 को राजकोट के सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरा वनडे खेलेगी। तीन मैचों की इस सीरीज में ऑस्ट्रेलिया 1-0 से आगे है। ऐसे में भारत को यदि सीरीज हारने से बचना है तो उसे हर हाल में यह मैच जीतना ही होगा। वहीं ऑस्ट्रेलिया की नजर राजकोट वनडे जीतकर सीरीज अपने नाम करने पर होगी।

वानखेड़े में हुए पहले वनडे में मिशेल स्टार्क और पैट कमिंस की जोड़ी ने जिस तरह से गति और विविधताओं के कॉकटेल पेश किया था, उससे संकेत मिल गए हैं कि वे सीरीज के अन्य मुकाबलों में भी भारतीय बल्लेबाजों को परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। भारत के लिहाज से बात करें तो पहले वनडे में कुछ भी ऐसा नहीं रहा था, जो उसके पक्ष में जाए। ऐसे में इस मैच में उसे बदले हुए तेवर के साथ उतरना होगा। कप्तान विराट कोहली और रोहित शर्मा को जिम्मेदारी भरी पारियां खेलनी होंगी।

मैच दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा। टॉस 1:00 बजे होगा। मैच का प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के विभिन्न चैनलों पर होगा। मोबाइल यूजर हॉटस्टार पर भी इसका लाइव मैच का मजा ले सकते हैं। ऑनलाइन स्ट्रीमिंग और ताजा अपडेट्स के लिए आप जनसत्ता डॉट.कॉम पर भी जुड़े रह सकते हैं।