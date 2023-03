IND vs AUS 2nd ODI Weather Report: दूसरे वनडे मैच पर बारिश का साया, शायद ही हो पाए 50 ओवर का मैच

India vs Australia Weather and Pitch Report in Hindi: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाले दूसरे वनडे मैच के दौरान 80 फीसदी बारिश की संभावना जताई जा रही है।

Ind vs Aus 2nd ODI: बारिश की वजह से विशाखापत्तनम का मैदान कवर से ढंका हुआ (सोर्स- ट्विटर)

वेंकटकृष्णा बी India vs Australia 2nd ODI Weather Report: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे तीन मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मैच विशाखापत्तनम के वाई.एस. राजशेखर रेड्डी एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। भारत को पास इस मैच को जीतकर वनडे सीरीज सील करने का शानदार मौका है। इस मैच के लिए भारतीय क्रिकेट टीम के नियमित कप्तान रोहित शर्मा टीम के साथ शनिवार को जुड़ गए। रोहित शर्मा पहले वनडे में व्यक्तिगत कारणों से नहीं खेले थे और उनकी जगह हार्दिक पांड्या ने टीम की कप्तानी की थी। पहले वनडे में भारतीय टीम को 5 विकेट से जीत मिली थी और सीरीज में इस वक्त टीम इंडिया 1-0 से आगे है। 80 फीदसी बारिश की संभावना भारत और कंगारू टीम के बीच होने वाले दूसरे वनडे मैच के दौरान बारिश की संभावना जताई जा रही है और यहां पर 80 फीसदी बारिश का अनुमान है जिसकी वजह से शायद ही 50-50 ओवर का खेल हो सके। विशाखापत्तनम में पिछले दो दिनों से बारिश हो रही है जिससे गर्मी से राहत जरूर मिली है, लेकिन मैच देखने वाले क्रिकेट फैंस के लिए ये राहत की बात नहीं है कि मैच वाले दिन भी बारिश हो सकती है। 20 ओवर के मुकाबले की उम्मीद आंध्र क्रिकेट एसोसिएशन (एसीए) के उपाध्यक्ष रोहित रेड्डी ने द इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए कहा कि हमने अपना काम कर दिया है और सारी तैयारी पूरी है, लेकिन अब सब कुछ मौसम के भगवान पर है निर्भर। हम सिर्फ शाम को बारिश की उम्मीद कर रहे हैं और शाम 5 बजे के बाद ऐसा हो सकता है। ऐसी स्थिति में भले ही 50-50 ओवर का मैच संभव नहीं हो, लेकिन हम सम से कम 20 ओवर के मुकाबले की उम्मीद कर रहे हैं क्योंकि हम कुछ ही समय में आउटफील्ड तैयार कर सकते हैं। Also Read WPL 2023: यूपी वॉरियर्स ने रोका मुंबई इंडियंस का विजय रथ, 5 विकेट से हरा हरमनप्रीत कौर को दिया बड़ा झटका पहले मैच में भारत को मिली थी जीत आपको बता दें कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया था। इस मैच में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 35.4 ओवर में 188 रन बनाए थे और ऑलआउट हो गई थी। भारत को जीत के लिए 189 रन बनाने थे, लेकिन टीम इंडिया के पहले 5 विकेट पर 83 रन पर गिर गए थे इसके बाद केएल राहुल ने नाबाद 75 रन जबकि रविंद्र जडेजा ने नाबाद 45 रन की पारी खेलते हुए टीम को जीत दिलाई थी।

