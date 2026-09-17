भारत और अफगानिस्तान के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज का तीसरा और अंतिम मुकाबला गुरुवार 19 सितंबर को खेला जाएगा। इस मुकाबले से पहले एक बार फिर भारत की प्लेइंग 11 क्या होगी, इस पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं? अभिषेक शर्मा ने पहले मैच में कमाल किया था तो संजू सैमसन ने दूसरे मुकाबले में अर्धशतकीय पारी खेली थी। ऐसे में पूर्व क्रिकेटर का मानना है कि तीसरा मैच भी वैभव सूर्यवंशी को मत खिलाओ।

दरअसल क्रिकबज के शो में बात करते हुए पूर्व भारतीय गेंदबाज मोहित शर्मा ने कहा है कि अगर वैभव सूर्यवंशी को खिलाना था तो पहले मैच से खिलाते। अब तीसरे मैच में उनको लाए आप और अगर वह कुछ अच्छा नहीं कर पाए तो कॉन्फिडेंस कम होगा। वहीं संजू और अभिषेक की जोड़ी को अगर आपने बैक किया है तो तीनों मैच में उन्हें ही खिलाएं।

क्या बोले मोहित शर्मा?

मोहित शर्मा ने कहा,”वैभव सूर्यवंशी ऐसा खिलाड़ी है उसे इस तरह ना यूज किया जाए कि किसी को बाहर करके इसे खिला लिया। वह पूरी सीरीज तीनों मैच खेलना डिजर्व करता है। ऐसे में मैं इस टीम में कोई बदलाव नहीं देख रहा हूं। अगर आपने वैभव को तीसरा मैच खिलाया और वह कुछ खास रन नहीं बना पाए तो इससे उनका कॉन्फिडेंस कम होगा। इसलिए आप संजू और अभिषेक के साथ ही जाएं।”

मोहम्मद कैफ ने दी नसीहत

मोहम्मद कैफ ने भी भारतीय टीम को नसीहत दी है और साफतौर पर कहा है कि यह एक सीरीज का मसला नहीं है। उन्होंने कहा,”यह तीनों खिलाड़ी (वैभव, अभिषेक और संजू) ऐसे हैं जिन्हें एकसाथ भविष्य में टीम में खेलना पड़ेगा। इसके लिए टीम इंडिया को कोई मास्टर प्लान तैयार करना पड़ेगा। अगर सिर्फ मौका देना चाहते हैं तो सीरीज जीत गए हैं आप एक गेंदबाज को बाहर करिए और वैभव, संजू, अभिषेक तीनों को खिलाएं। गेंदबाजी में अभिषेक भी ओवर डाल सकते हैं।”

भारत ने सीरीज पर पहले ही किया कब्जा

टीम इंडिया ने सीरीज में पहले ही 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है। भारत ने पहला टी20 मुकाबला 7 विकेट से जीता था तो दूसरे मैच में भी मेजबान अफगानिस्तान की टीम को 7 विकेट से मात दी थी। भारत ने दोनों मैचों में 155 से अधिक का लक्ष्य 15 ओवर से पहले ही चेज कर लिया था। ऐसे में तीसरे मुकाबले में भारत की नजरें क्लीन स्वीप पर होंगी। टीम इंडिया इस मैच में अगर कप्तान अय्यर टॉस जीते तो पहले भी खेल सकती है।

अफगानिस्तान के खिलाफ तीसरे टी20 के लिए भारतीय स्क्वाड

श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, संजू सैमसन (विकेटकीपर), इशान किशन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा (उप-कप्तान), शिवम दुबे, नितीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, यश ठाकुर।

वैभव करें ओपन, इशान किशन को दें आराम; तीसरे मैच के लिए वसीम जाफर ने प्लेइंग 11 में बदलाव की दी सलाह

वसीम जाफर का मानना है कि तीसरे टी20 मैच के लिए इशान किशन को आराम दिया जा सकता है। वहीं उन्होंने कहा कि वैभव को खिलाना बुरा विकल्प नहीं है और उन्हें एक मौका देना चाहिए। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर



