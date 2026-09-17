भारत और अफगानिस्तान के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज का अंतिम मुकाबला 17 सितंबर 2026 (गुरुवार) को नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जा रहा है। इस मुकाबले में सभी को इंतजार था कि वैभव सूर्यवंशी को शायद प्लेइंग 11 में जगह मिल जाए, लेकिन कप्तान श्रेयस अय्यर ने संजू और अभिषेक की जोड़ी के साथ ही जाने का फैसला किया है।

इस मुकाबले में भारतीय टीम एक बदलाव के साथ उतरी है। यश ठाकुर को मौका मिला है और अर्शदीप सिंह को इस मैच की प्लेइंग 11 से बाहर रखा गया है। टीम इंडिया के लिए इस पूरी सीरीज में वाशिंगटन सुंदर भी बेंच पर ही रहे हैं। वैभव सूर्यवंशी का भी यही हाल है और उन्हें भी तीनों मुकाबलों में खेलने का मौका नहीं मिला है।

तीसरे टी20 के लिए भारत की प्लेइंग 11

तीसरे टी20 के लिए अफगानिस्तान की प्लेइंग 11

रहमानुल्लाह गुरबाज (विकेटकीपर), इब्राहिम जादरान (कप्तान), सेदिकुल्लाह अटल, दरविश रसूली, नूर उल रहमान, मोहम्मद नबी, अजमतुल्लाह उमरजई, राशिद खान, फजलहक फारूकी, मुजीब उर रहमान, नूर उल रहमान, अब्दुल्ला अहमदजई।

श्रेयस अय्यर आखिरकार हारे टॉस

श्रेयस अय्यर जबसे कप्तान बने हैं उनका टॉस जीतने का रिकॉर्ड शानदार रहा है। अफगानिस्तान सीरीज के पहले दोनों मैच में वह टॉस जीते थे और पहले गेंदबाजी चुनी थी। इस मुकाबले में अफगानिस्तान के कप्तान इब्राहिम जादरान ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला लेते हुए भारत को पहले बल्लेबाजी का न्यौता दिया। इस मुकाबले में अफगानिस्तान ने भी अपनी प्लेइंग 11 में 2 बदलाव किए। लंबे समय बाद टीम में लौटे नवीन उल हक की भी पूरी सीरीज बेंच पर ही गुजरेगी।

IND vs AFG 3rd T20 LIVE SCORE Updates and Full Scorecard

भारत और अफगानिस्तान के बीच नई दिल्ली में टी20 सीरीज का तीसरा मुकाबला खेला जा रहा है। यहां आपको इस मैच के लाइव अपडेट्स और लाइव स्कोरकार्ड की पूरी जानकारी मिलेगी। क्लिक करें और देखें पूरे मैच का अपडेट