अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैच में भारत के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत बड़ी उपलब्धि हासिल करेंगे। भारतीय टीम के 2026-27 सत्र की शुरुआत से पहले उप-कप्तानी हटाए जा चुके पंत का यह 50वां टेस्ट मैच होगा। भारत के लिए उनसे पहले केवल दो विकेटकीपर पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और सैयद किरमानी ने ही 50 से ज्यादा मैच खेले हैं। पंत इस मैच में किरन मोरे को पीछे छोड़ देंगे। मोरे ने भी 50 टेस्ट खेले हैं।

ऋषभ पंत ने टेस्ट में 2018 में डेब्यू किया था और 8 साल में ही वह भारत के तीसरे सबसे सफल विकेटकीपर बन चुके हैं। उन्होंने 96 पारियों में 176 शिकार किए हैं। इसमें 160 कैच और 16 स्टंपिंग शामिल हैं। वह कैच लेने के मामले में किरमानी की बराबरी कर चुके हैं। दोनों ने 160-160 कैच लिए हैं। पंत एक कैच लेते ही किरमानी से आगे निकल जाएंगे।

महेंद्र सिंह धोनी सबसे सफल विकेटकीपर

भारत के सबसे सफल विकेटकीपर महेंद्र सिंह धोनी रहे हैं। 90 टेस्ट की 166 पारियों में उन्होंने 294 शिकार किए। इसमें 256 कैच और 38 स्टंपिंग शामिल हैं। किरमानी ने 88 टेस्ट की 151 पारियों में 198 शिकार किए हैं। इनमें 160 कैच और 38 स्टंपिंग शामिल हैं। इन तीनों के अलावा किरन मोरे 130, नयन मोंगिया 107 और ऋद्धिमान साहा ने 104 शिकार किए हैं। 100 से ज्यादा केवल किरन मोरे ने लिए हैं। उन्होंने 110 कैच लपके हैं।

भारत के सफल विकेटकीपर

खिलाड़ी अवधि मैच पारी शिकार कैच स्टंपिंग एमएस धोनी 2005-2014 90 166 294 256 38 एसएमएच किरमानी 1976-1986 88 151 198 160 38 आरआर पंत 2018-2025 49 96 176 160 16 केएस मोरे 1986-1993 49 90 130 110 20 एनआर मोंगिया 1994-2001 44 77 107 99 8 डब्ल्यूपी साहा 2010-2021 40 76 104 92 12

भारत की प्लेइंग 11 में 69 टेस्ट बाद नहीं होंगे जडेजा या अश्विन

घरेलू परिस्थितियों में स्पिन गेंदबाज भारतीय टीम की सफलता की कुंजी रहे हैं। इस बीच न्यू चंडीगढ़ में भारतीय टीम इस विभाग में नए खिलाड़ियों को आजमाएगी। अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट के लिए भारतीय टीम में मानव सुतार और हर्ष दुबे का चयन हुआ है। पूरी खबर पढ़ें।