अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैच के पहले दिन शनिवार (6 जून) को भारत के ओपनर केएल राहुल ने बेहतरीन शतक जड़ा। राहुल ने 165 गेंद पर 100 रन बनाए और शतक पूरा करने के बाद अगली ही गेंद पर पवेलियन लौट गए। राहुल के करियर का यह 12वां शतक था। इनमें से 11 शतक उन्होंने बतौर ओपनर लगाए हैं।

केएल राहुल ने 12 में 9 शतक घर से बाहर लगाए हैं। अफगानिस्तान छठा देश है, जिसके खिलाफ राहुल ने शतक जड़ा। वह आठ देशों के खिलाफ खेले हैं। उन्होंने सबसे ज्यादा 5 शतक इंग्लैंड के खिलाफ लगाए हैं। साउथ अफ्रीका और वेस्टइंडीज के खिलाफ 2-2 शतक ठोके हैं। श्रीलंका, अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 1-1 शतक जड़े हैं। वह सिर्फ बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के खिलाफ शतक नहीं लगाया है।

केएल राहुल – टेस्ट क्रिकेट – देशवार प्रदर्शन राहुल बनाम दुनिया 8 देशों के खिलाफ टेस्ट बल्लेबाजी – रन, औसत और शतक कुल टेस्ट रन 4153 सर्वोच्च स्कोर 199 (इंग्लैंड) सर्वाधिक औसत 77.00 (अफगानिस्तान) कुल शतक 12 सभी (8) मजबूत – औसत 40+ (3) संघर्ष – औसत 30 से कम (3) कुल रन (अधिकतम 1487) कुल रन (अधिकतम 1487) बल्लेबाजी औसत (अधिकतम 77) बल्लेबाजी औसत (अधिकतम 77) शतक (अधिकतम 5) शतक (अधिकतम 5) इंग्लैंड रन 1487 औसत 43.73 शतक 5 ऑस्ट्रेलिया रन 894 औसत 33.11 शतक 1 वेस्ट इंडीज रन 570 औसत 51.81 शतक 2 दक्षिण अफ्रीका रन 437 औसत 25.70 शतक 2 श्रीलंका रन 354 औसत 32.18 शतक 1 बांग्लादेश रन 175 औसत 21.87 शतक 0 अफगानिस्तान रन 154 औसत 77.00 शतक 1 न्यूजीलैंड रन 82 औसत 20.50 शतक 0 स्रोत: ESPNcricinfo – डेटा 2014 से 2025 तक Jansatta InfoGenIE

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