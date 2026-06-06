अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैच के पहले दिन शनिवार (6 जून) को भारत के ओपनर केएल राहुल ने बेहतरीन शतक जड़ा। राहुल ने 165 गेंद पर 100 रन बनाए और शतक पूरा करने के बाद अगली ही गेंद पर पवेलियन लौट गए। राहुल के करियर का यह 12वां शतक था। इनमें से 11 शतक उन्होंने बतौर ओपनर लगाए हैं।
केएल राहुल ने 12 में 9 शतक घर से बाहर लगाए हैं। अफगानिस्तान छठा देश है, जिसके खिलाफ राहुल ने शतक जड़ा। वह आठ देशों के खिलाफ खेले हैं। उन्होंने सबसे ज्यादा 5 शतक इंग्लैंड के खिलाफ लगाए हैं। साउथ अफ्रीका और वेस्टइंडीज के खिलाफ 2-2 शतक ठोके हैं। श्रीलंका, अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 1-1 शतक जड़े हैं। वह सिर्फ बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के खिलाफ शतक नहीं लगाया है।
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