अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैच से शनिवार (6 जून) को भारतीय टीम का 2026-27 सत्र शुरू होगा। यह टेस्ट मैच विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025-25 चक्र का हिस्सा नहीं है, लेकिन परिवर्तन के दौर से गुजर रही भारतीय टीम के लिए काफी अहम है। घरेलू परिस्थितियों में स्पिन गेंदबाज भारतीय टीम की सफलता की कुंजी रहे हैं। इस बीच न्यू चंडीगढ़ में भारतीय टीम इस विभाग में नए खिलाड़ियों को आजमाएगी।

भारतीय टीम में मानव सुतार और हर्ष दुबे का चयन हुआ है। दोनों में से कम से कम एक खिलाड़ी अफगानिस्तान के खिलाफ डेब्यू करेगा और इसके साथ 16 साल सिलसिला टूट जाएगा। 69 टेस्ट मैच के बाद यह होगा कि भारतीय टीम घरेलू टेस्ट मैच में दिग्गज रविंद्र जडेजा या रविचंद्रन अश्विन के बगैर मैदान पर उतरेगी।

16 साल का सिलसिला थमेगा

टेस्ट में भारत के दूसरे सबसे सफल गेंदबाज अश्विन संन्यास ले चुके हैं, तो वहीं जडेजा को इस सीरीज में आराम दिया गया। साल 2010 के बाद पहली बार ऐसा होगा कि घरेलू सरजमीं पर भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में दोनों में एक भी खिलाड़ी नहीं खेलेगा। पिछली बार ऐसा साल 2010 में नागपुर में न्यूजीलैंड के खिलाफ खिला हुआ। तब दोनों खिलाड़ियों ने टेस्ट में डेब्यू तक नहीं किया था।

कुलदीप पर दारोमदार

अश्विन के आराम, जडेजा के विश्राम और अक्षर पटेल के ड्रॉप होने पर भारत के स्पिन विभाग की कमान कुलदीप यादव संभालेंगे। कुलदीप के पास खुद को साबित करने का इससे बेहतर मौका नहीं होगा। इसके अलावा वाशिंगटन सुंदर को भी बतौर ऑफ स्पिनर खुद को साबित करना होगा, जिन्हें अश्विन के विकल्प के तौर पर देखा जाता है।

एक टेस्ट मैच में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज

बर्मिंघम टेस्ट में 269 और 161 रन की पारियां खेलकर शुभमन गिल ने कुल 430 रन बनाए और टेस्ट इतिहास में एक मैच की दोनों पारियों में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की सूची में दूसरे स्थान पर पहुंच गए। पूरी खबर पढ़ें।