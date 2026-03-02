भारतीय टीम 31 मई को आईपीएल 2026 खत्म होने के बाद अफगानिस्तान का सामना करेगी। भारत और अफगानिस्तान के बीच 6 जून से 20 जून तक एक टेस्ट मैच और तीन वनडे मैचों की सीरीज खेली जाएगी। इस सीरीज का शेड्यूल बीसीसीआई ने जारी किया है। वहीं पोस्टर में टेस्ट जर्सी में शुभमन गिल और वनडे जर्सी में रोहित और विराट नजर आ रहे हैं।
यानी आईपीएल के बाद भारतीय क्रिकेट फैंस को जल्द ही फिर से रोहित शर्मा और विराट कोहली ब्लू जर्सी में नजर आएंगे। टी20 वर्ल्ड कप 2026 और आईपीएल 2026 के बाद टीम इंडिया अपना मिशन टू वर्ल्ड कप 2027 शुरू कर देगी। अगले साल अक्टूबर-नवंबर में होने वाले इस टूर्नामेंट की तैयारी अफगानिस्तान के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज से होगी।
