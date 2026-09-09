भारत को अफगानिस्तान के खिलाफ 3 मैचों की टी20 सीरीज 13 सितंबर से नई दिल्ली में खेलना है। भारतीय टीम में 4 ऐसे खिलाड़ी का चयन हुआ था, जो फिट नहीं थे। ये खिलाड़ी थे ऑलराउंडर वॉशिंगटन सुंदर, नितीश कुमार रेड्डी, तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और हर्षित राणा हैं। खबर है कि वॉशिंगटन सुंदर फिट हो गए हैं, लेकिन हर्षित समय पर फिट नहीं हो पाएंगे। नितीश और बुमराह वापसी की राह पर हैं।

हर्षित राणा ने इंग्लैंड दौरे पर भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया था। वह दिल्ली में तीन मैचों के लिए भारतीय टीम में शामिल होने के अलावा एशियन गेम्स स्क्वॉड में भी चुने गए हैं। वह अभी तक अपनी हैमस्ट्रिंग इंजरी से पूरी तरह उबर नहीं पाएं हैं। समाचार एजेंसी पीटीआई से बीसीसीआई के सूत्र ने कहा, ‘उन्हें और समय चाहिए होगा।’

वॉशिंगटन सुंदर फिट

राणा को भी वॉशिंगटन सुंदर की तरह हैमस्ट्रिंग की चोट लगी थी, जो अफगानिस्तान सीरीज के लिए फिट हैं। तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और ऑलराउंडर नितीश रेड्डी क्रमश: घुटने और क्वाड्रिसेप्स की चोट से जूझ रहे हैं। बुमराह जुलाई में इंग्लैंड के भारत के वनडे दौरे पर दूसरे वनडे के बाद बाएं घुटने की चोट के कारण बाहर हैं।

एशियन गेम्स में 28 सितंबर को अभियान शुरुआत करेगा भारत

सूत्र ने कहा, ‘बुमराह और रेड्डी दोनों वापसी की राह पर हैं।’ अफगानिस्तान सीरीज के बाद भारत 22 सितंबर को टोक्यो में जापान के खिलाफ एक मैच खेलेगा। वह 28 सितंबर को एशियन गेम्स में अभियान शुरुआत करेगा। भारतीय टीम सीधे क्वार्टर फाइनल खेलेगी।

अफगानिस्तान के खिलाफ भारत की टीम

श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, संजू सैमसन (विकेटकीपर), इशान किशन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा (उप-कप्तान), शिवम दुबे, नितीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, वरुण चक्रवर्ती, रवि बिश्नोई, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा।

भारत-अफगानिस्तान 3 मैचों की T20I सीरीज 13 से

भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की टी20 सीरीज की शुरुआत 13 सितंबर से होगी। ये मैच कितने बजे शुरू होगा साथ ही इस मैच को आप किस चैनल पर लाइव देख सकते हैं यहां पूरी जानकारी उपलब्ध है। पूरी खबर पढ़ें।