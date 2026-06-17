शुभमन गिल ने बतौर कप्तान वनडे इंटरनेशनल में अपना पहला शतक लगाया है। अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज के दूसरे मैच में लखनऊ के इकाना क्रिकेट ग्राउंड पर कप्तान गिल ने 77 गेंद पर शतक पूरा किया। उनके वनडे करियर का यह 9वां शतक है। साथ ही इस पारी में भारत में गिल ने अपने 1000 वनडे रन भी पूरे किए। मात्र 19वीं पारी में उन्होंने यह कारनामा किया।

वह अब सबसे तेज भारत में 1000 वनडे रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। इस मामले में उन्होंने विराट कोहली, शिखर धवन, इशान किशन, श्रेयस अय्यर और नवजोत सिंह सिद्धू को पीछे छोड़ा। शुभमन गिल ने पहले वनडे मैच में 66 गेंद पर नाबाद 84 रन की पारी खेली थी। वहीं से उन्होंने दूसरे वनडे में शुरुआत की और तीसरे नंबर पर आते हुए बेहतरीन सेंचुरी लगाई।

भारत में सबसे तेज 1000 ODI रन (भारतीय बल्लेबाज)

19 पारी: शुभमन गिल

शुभमन गिल 24 पारी: विराट कोहली/शिखर धवन

विराट कोहली/शिखर धवन 25 पारी: नवजोत सिंह सिंद्धू/श्रेयस अय्यर

नवजोत सिंह सिंद्धू/श्रेयस अय्यर 26 पारी: इशान किशन

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