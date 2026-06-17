भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और दिग्गज ओपनर रोहित शर्मा ने अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरे वनडे मैच में 48 रन बनाए। वह 2 रन से अपना अर्धशतक बनाने से चूक गए और राहुल द्रविड़ का एक खास रिकॉर्ड भी नहीं तोड़ पाए। रोहित अगर अर्धशतक पूरा कर लेते तो वह 95वां वनडे फिफ्टी प्लस स्कोर बनाते हुए तीसरे नंबर पर आ जाते। अभी वह राहुल द्रविड़ की बराबरी पर हैं।

भारत के लिए वनडे इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा फिफ्टी प्लस स्कोर बनाने के मामले में सचिन तेंदुलकर भारत के नंबर 1 बल्लेबाज हैं। जबकि विराट कोहली इस मामले में दूसरे नंबर पर हैं। रोहित शर्मा ने अभी तक वनडे करियर में 33 शतक और 61 अर्धशतक लगाए हैं।

ये हैं भारत के लिए सबसे ज्यादा फिफ्टी प्लस स्कोर बनाने वाले टॉप 10 बल्लेबाज

खिलाड़ी अवधि मैच पारियां नाबाद रन सर्वोच्च स्कोर औसत गेंदे खेलीं स्ट्राइक रेट शतक अर्धशतक 50+ स्कोर शून्य पर आउट चौके छक्के सचिन तेंदुलकर (SR Tendulkar) 1989-2012 463 452 41 18426 200* 44.83 21368 86.23 49 96 145 20 2016 195 विराट कोहली (V Kohli) 2008-2026 311 299 47 14797 183 58.71 15771 93.82 54 77 131 18 1376 168 रोहित शर्मा (RG Sharma) 2007-2026 284* 276 37 11641 264 48.70 12537 92.85 33 61 94 16 1098 360 राहुल द्रविड़ (R Dravid) 1996-2011 340 314 39 10768 153 39.15 15127 71.18 12 82 94 13 942 42 सौरव गांगुली (SC Ganguly) 1992-2007 308 297 23 11221 183 40.95 15235 73.65 22 71 93 16 1104 189 एम एस धोनी (MS Dhoni) 2004-2019 347 294 83 10599 183* 50.23 12164 87.13 9 73 82 10 809 222 युवराज सिंह (Yuvraj Singh) 2000-2017 301 275 39 8609 150 36.47 9846 87.43 14 52 66 18 896 153 मोहम्मद अजहरुद्दीन (M Azharuddin) 1985-2000 334 308 54 9378 153* 36.92 12669 74.02 7 58 65 9 622+ 77+ शिखर धवन (S Dhawan) 2010-2022 167 164 10 6793 143 44.11 7436 91.35 17 39 56 5 842 79 वीरेंद्र सहवाग (V Sehwag) 1999-2013 241 235 9 7995 219 35.37 7655 104.44 15 37 52 14 1092 131

राशिद की गुगली नहीं पढ़ पाए रोहित

राशिद खान ने रोहित शर्मा को अपनी शानदार गुगली बॉल पर क्लीन बोल्ड कर दिया। वह 39 गेंद पर 48 रन बनाकर आउट हुए। इस पारी में रोहित शर्मा ने 6 चौके और दो छक्के लगाए। वह दिसंबर 2025 के बाद से वनडे में कोई पचासा नहीं लगा पाए हैं। साउथ अफ्रीका के खिलाफ उन्होंने विशाखापट्टनम में 70 प्लस रन की पारी खेली थी।

ऋतुराज नंबर 1, तिलक दूसरे पर, वैभव टॉप 5 में भी नहीं; ये हैं ट्राई सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज

श्रीलंका में जारी ट्राई सीरीज में इंडिया ए के कप्तान तिलक वर्मा अफगानिस्तान ए के खिलाफ 59 रन बनाकर नंबर 2 पर आ चुके हैं। वहीं ऋतुराज गायकवाड़ नंबर 1 पर हैं। वैभव सूर्यवंशी इस लिस्ट के टॉप 5 में भी नहीं हैं। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर







