भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और दिग्गज ओपनर रोहित शर्मा ने अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरे वनडे मैच में 48 रन बनाए। वह 2 रन से अपना अर्धशतक बनाने से चूक गए और राहुल द्रविड़ का एक खास रिकॉर्ड भी नहीं तोड़ पाए। रोहित अगर अर्धशतक पूरा कर लेते तो वह 95वां वनडे फिफ्टी प्लस स्कोर बनाते हुए तीसरे नंबर पर आ जाते। अभी वह राहुल द्रविड़ की बराबरी पर हैं।
भारत के लिए वनडे इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा फिफ्टी प्लस स्कोर बनाने के मामले में सचिन तेंदुलकर भारत के नंबर 1 बल्लेबाज हैं। जबकि विराट कोहली इस मामले में दूसरे नंबर पर हैं। रोहित शर्मा ने अभी तक वनडे करियर में 33 शतक और 61 अर्धशतक लगाए हैं।
ये हैं भारत के लिए सबसे ज्यादा फिफ्टी प्लस स्कोर बनाने वाले टॉप 10 बल्लेबाज
|खिलाड़ी
|अवधि
|मैच
|पारियां
|नाबाद
|रन
|सर्वोच्च स्कोर
|औसत
|गेंदे खेलीं
|स्ट्राइक रेट
|शतक
|अर्धशतक
|50+ स्कोर
|शून्य पर आउट
|चौके
|छक्के
|सचिन तेंदुलकर (SR Tendulkar)
|1989-2012
|463
|452
|41
|18426
|200*
|44.83
|21368
|86.23
|49
|96
|145
|20
|2016
|195
|विराट कोहली (V Kohli)
|2008-2026
|311
|299
|47
|14797
|183
|58.71
|15771
|93.82
|54
|77
|131
|18
|1376
|168
|रोहित शर्मा (RG Sharma)
|2007-2026
|284*
|276
|37
|11641
|264
|48.70
|12537
|92.85
|33
|61
|94
|16
|1098
|360
|राहुल द्रविड़ (R Dravid)
|1996-2011
|340
|314
|39
|10768
|153
|39.15
|15127
|71.18
|12
|82
|94
|13
|942
|42
|सौरव गांगुली (SC Ganguly)
|1992-2007
|308
|297
|23
|11221
|183
|40.95
|15235
|73.65
|22
|71
|93
|16
|1104
|189
|एम एस धोनी (MS Dhoni)
|2004-2019
|347
|294
|83
|10599
|183*
|50.23
|12164
|87.13
|9
|73
|82
|10
|809
|222
|युवराज सिंह (Yuvraj Singh)
|2000-2017
|301
|275
|39
|8609
|150
|36.47
|9846
|87.43
|14
|52
|66
|18
|896
|153
|मोहम्मद अजहरुद्दीन (M Azharuddin)
|1985-2000
|334
|308
|54
|9378
|153*
|36.92
|12669
|74.02
|7
|58
|65
|9
|622+
|77+
|शिखर धवन (S Dhawan)
|2010-2022
|167
|164
|10
|6793
|143
|44.11
|7436
|91.35
|17
|39
|56
|5
|842
|79
|वीरेंद्र सहवाग (V Sehwag)
|1999-2013
|241
|235
|9
|7995
|219
|35.37
|7655
|104.44
|15
|37
|52
|14
|1092
|131
राशिद की गुगली नहीं पढ़ पाए रोहित
राशिद खान ने रोहित शर्मा को अपनी शानदार गुगली बॉल पर क्लीन बोल्ड कर दिया। वह 39 गेंद पर 48 रन बनाकर आउट हुए। इस पारी में रोहित शर्मा ने 6 चौके और दो छक्के लगाए। वह दिसंबर 2025 के बाद से वनडे में कोई पचासा नहीं लगा पाए हैं। साउथ अफ्रीका के खिलाफ उन्होंने विशाखापट्टनम में 70 प्लस रन की पारी खेली थी।
ऋतुराज नंबर 1, तिलक दूसरे पर, वैभव टॉप 5 में भी नहीं; ये हैं ट्राई सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज
श्रीलंका में जारी ट्राई सीरीज में इंडिया ए के कप्तान तिलक वर्मा अफगानिस्तान ए के खिलाफ 59 रन बनाकर नंबर 2 पर आ चुके हैं। वहीं ऋतुराज गायकवाड़ नंबर 1 पर हैं। वैभव सूर्यवंशी इस लिस्ट के टॉप 5 में भी नहीं हैं। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर